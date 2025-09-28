Bé trai ném dép trúng vòi nước chữa cháy làm 2 thang máy chung cư tê liệt

Ngày 28/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội). Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9.

Toà chung cư nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thanh).

Hình ảnh từ clip cho thấy, vào thời điểm xảy ra sự việc, có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép, sau đó một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động tại sảnh tầng 5 toà chung cư CT12B, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà.

Sau khi gây ra sự việc, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Liên quan tới sự việc, tối 28/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, một bảo vệ toà chung cư CT12B khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ xác nhận thông tin và cho biết, cả gia đình 3 cháu bé đã làm việc với ban quản lý, ban quản trị của tòa nhà để xử lý vụ việc.

Theo nam bảo vệ này, sau khi xảy ra sự việc, nước từ vòi phun đã chảy tràn xuống hệ thống thang máy khu tầng cao (từ tầng 25 đến tầng 45) của tòa nhà, khiến 2 thang máy bị hư hỏng nặng.

Sự việc khiến 2 thang máy tầng cao toà chung cư CT12B bị hư hỏng nặng (Ảnh: Trần Thanh).

"Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, gia đình 3 cháu bé cũng đã ký và đồng ý với việc bồi thường thiệt hại do thang máy bị hư hỏng. Tuy nhiên tới nay đơn vị bảo trì, sửa chữa thang máy chưa báo giá cụ thể nên số tiền các gia đình phải bồi thường chưa được công bố", vị bảo vệ toà chung cư CT12B nói.

Cũng theo vị này, về thông tin trên mạng xã hội cho rằng chi phí sửa chữa thang máy khoảng 2 tỷ đồng là chưa chính xác. Qua thảo luận giữa các bên, chi phí chỉ rơi vào khoảng 300 triệu đồng.

Vòi phun nước PCCC bị vỡ (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại toà nhà nơi xảy ra sự việc, 2 thang máy gồm 1 thang hàng (PL07) và 1 thang (PL05) đang bị hỏng, Ban quản lý toà nhà đặt biển "thang máy tạm dừng hoạt động" trước cửa thang.

Còn tại sảnh tầng 5 của tòa CT12B, một van nước PCCC bị gãy, tuy nhiên van nước đã được xử lý, không còn tình trạng rò rỉ nước ra hành lang tầng 5.