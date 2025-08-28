Nhiều chính sách gỡ nút thắt được HĐND TPHCM thông qua

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X diễn ra chiều 28/8, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đã trình bày 31 nội dung, gồm: 17 tờ trình về quy phạm pháp luật và 14 tờ trình cá biệt của chính quyền thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói có nhiều nội dung quan trọng được trình trong kỳ họp HĐND thành phố lần này.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Kỳ họp chuyên đề lần này xem xét các tờ trình của UBND thành phố về một số chính sách như chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi tinh gọn bộ máy; giải quyết nhà ở công vụ, ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND thành phố đã quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng bão lũ.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Kỳ họp lần này, các đại biểu thực hiện biểu quyết qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi về nội dung ủy quyền cho cán bộ cấp xã chứng thực giấy tờ đất đai. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM, kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu kỹ nội dung này.

Trong khi đó, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Lê Minh Đức cho rằng, khối lượng công việc của chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã hiện rất nhiều, nên việc ủy quyền là rất cần thiết.

Tại kỳ họp, sau thảo luận, các đại biểu đã thông qua chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi tinh gọn bộ máy trên địa bàn với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người.

Ngoài ra, kỳ họp lần này cũng thông qua nhiều chủ trương để phát triển hạ tầng, trong đó có dự án nút giao Gò Công và đường nối từ nút giao này đến xa lộ Hà Nội với tổng mức đầu tư 12.440 tỷ đồng. Đặc biệt, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về việc quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng TOD. Đây là chính sách được kỳ vọng giúp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị (metro) của thành phố.