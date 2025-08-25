Nghệ An, Hà Tĩnh oằn mình chống bão Kajiki: Cây đổ, nhà tốc mái tứ tung

Chiều 25/8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây ra mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều nhà tốc mái, cây xanh đổ ngã. Các địa phương đang khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại TP Vinh cũ (Nghệ An), lượng mưa do bão số 5 gây ra không đáng kể, một số tuyến đường ngập từ 20-50cm, nhưng hầu hết các tuyến đường đều an toàn, nhà cửa không bị ảnh hưởng. Một số tuyến phố lác đác có ít cây gãy đổ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Sau nhiều giờ mưa lớn, gió giật, các tuyến phố tại TP Vinh cũ đã có phương tiện và người dân lưu thông trở lại. Nhịp sống thường ngày dần hồi phục (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tại phường Cửa Lò (Nghệ An), mưa bắt đầu từ nhỏ đến lớn, kèm theo gió mạnh khiến nhiều cây xanh bị quật ngã ra đường (Ảnh: Hữu Khoa)

Dọc tuyến đường biển và các tuyến phố trung tâm, nhiều bảng hiệu của các hàng quán ăn bị gió thổi bay (Ảnh: Hữu Khoa).

Cột đèn trang trí trước quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An) bị bão quật đổ. Mưa đã ngừng nhưng gió vẫn rất mạnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê, cho biết dãy nhà 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê) đã bị tốc mái do ảnh hưởng của bão (Ảnh: Hoài Nam).

Cây gãy đổ, mái hiên bị bẻ cong tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Duy Tuyên).

Giữa mưa to gió lớn, tôn bay, cây đổ, một người đàn ông tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chủ quan đạp xe đạp trên đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Gió cuốn bay biển hiệu trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Duy Tuyên).

Gió xô ngã trụ điện dọc đường tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Tôn bay vướng vào dây điện tại Quốc lộ 1 qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Tiến Thành).

Gió to quật đổ biển quảng cáo bên đường ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước giờ bão đổ bộ, người dân khu vực biển phía Bắc tỉnh Nghệ An đã khẩn trương đưa thuyền lên bờ để tránh thiệt hại (Ảnh: Thái Bá).

Anh Lê Văn Thiện (Hải Giang, Nghệ An) đang cố định lại thuyền để tránh bị bão Kajiki cuốn trôi. Anh Thiện chia sẻ: "Từ trưa gió to đã xuất hiện, tôi và nhiều người dân gần nhà không ai dám ra đường, bão vào rất nguy hiểm" (Ảnh: Hữu Khoa).

Khu vực tuyến đường ven biển Cửa Lò xuất hiện gió giật mạnh trước giờ bão đổ bộ (Ảnh: Hữu Khoa).

Triều cường dâng cao, tràn vào đường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Thời điểm này, khu vực ven biển Cửa Lò biển động dữ dội, gió rất mạnh (Ảnh: Hoàng Lâm).