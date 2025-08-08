Lễ thượng cờ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại TPHCM

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-8/8/2025) và 58 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025).

Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập (8/8), thể hiện hình ảnh một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động; giữ vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển của khu vực và thế giới.

Tham dự Lễ thượng cờ ASEAN có lãnh đạo TPHCM cùng các Tổng lãnh sự các nước.

Lực lượng tiêu binh thực hiện trang trọng nghi thức thượng cờ.

Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. 10 nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp và đại diện cho 10 quốc gia trong khối ASEAN.

Phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho rằng, sau gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã có bước tiến dài, đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành điểm sáng hợp tác trong bức tranh kinh tế - chính trị toàn cầu.

Đáp lời, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM, bày tỏ niềm tự hào và lạc quan khi nhìn lại hành trình của ASEAN, coi đây là minh chứng sống động cho sức mạnh ngoại giao, sự tôn trọng lẫn nhau và khát vọng chung về một Đông Nam Á hòa bình, thịnh vượng. Ông đánh giá, sau ba thập kỷ gia nhập, Việt Nam đã khẳng định vai trò là thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường hội nhập trong cộng đồng ASEAN.

“Không chỉ hòa nhập suôn sẻ vào cộng đồng ASEAN, Việt Nam còn vươn lên trở thành thành viên chủ động, có ảnh hưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển, ổn định và thành công chung của khối”, ông Firdauz Bin Othman nhấn mạnh.

Nghi thức thượng cờ ASEAN được diễn ra trong không khí trang trọng.

Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN. Từ năm 2023, thành phố cũng duy trì đều đặn các buổi gặp gỡ thân mật thường niên giữa lãnh đạo UBND TP và Tổng lãnh sự các nước ASEAN tại TPHCM.

Qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo TPHCM đã tiếp nhận nhiều tư vấn sâu sắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực quản trị, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Thành phố cũng chủ động mời đại diện các nước ASEAN tham gia các hoạt động đối ngoại trọng điểm, đồng thời tích cực hưởng ứng các sáng kiến hợp tác khu vực do các nước ASEAN khởi xướng, nhằm cùng chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa sáng kiến và thúc đẩy giải pháp chung.

Kết thúc Lễ thượng cờ, Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh kỷ niệm chung với Tổng lãnh sự các nước và quan khách tới dự.

Năm nay đánh dấu 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Tham gia tổ chức vào thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập, Việt Nam suốt ba thập kỷ qua luôn nhất quán coi hợp tác, liên kết ASEAN là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược; không ngừng nỗ lực, đóng góp vì một ASEAN đoàn kết, phát triển vững mạnh.