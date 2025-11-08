“Hố tử thần” sâu 2,5m xuất hiện giữa đường ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h15 ngày 8/11, mặt đường ĐT 743A gần điểm giao với đường Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bất ngờ bị sụt lún, tạo hố sâu.

Nhựa đường và đất bị sụt tạo hố sâu khoảng 2,5m (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí, miệng hố dài khoảng 1m, rộng 50cm, toàn bộ lớp nhựa đường và đất bên dưới bị trượt xuống tạo ra hố sâu khoảng 2,5m. Cách miệng hố khoảng 1m có một đường cống thoát nước.

Ngay sau đó, người dân đã đặt vật cản để cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh né.

Lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục.