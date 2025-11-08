Sập cầu sau bão Kalmaegi

Ngày 8/11, UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh khắc phục sự cố sập cầu dân sinh, gây chia cắt buôn H’Mông.

Trước đó, ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) trên địa bàn xã Ea Kiết mưa lớn kéo dài khiến cầu dân sinh ở buôn H'Mông bất ngờ đổ sập, chia cắt tạm thời việc lưu thông của người dân trong buôn.

Cầu dân sinh tại buôn H'Mông bị sập do ảnh hưởng của mưa bão (Ảnh: Người dân cung cấp).

Để di chuyển ra trung tâm xã, người dân đã đi đường vòng trong thời gian chờ sửa chữa cây cầu này. Chính quyền địa phương xã Ea Kiết đang thực hiện gia cố tạm thời cây cầu để bà con lưu thông.

Theo thống kê của UBND xã Ea Kiết, mưa bão còn làm một tuyến đường bị sạt lở; 6 nhà dân bị tốc mái; 1ha hoa màu bị mất trắng; 520 cây sầu riêng bị ngập nước, gãy đổ; hơn 3ha cà phê bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngoài khắc phục sự cố sập cầu ở buôn H'Mông, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.