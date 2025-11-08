“Tiết kiệm chi để có kinh phí tăng lương ngay từ đầu năm 2026”

Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương, sáng 8/11.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. “Nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025”, Thủ tướng nhận định.

Theo ông, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhưng bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra tồn tại khi sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao. Trong khi đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40.000 tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025).

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về định hướng chính sách, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và cả hệ thống. “Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc này”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026.

Cùng với đó, ông chỉ đạo tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới; thu hồi đất sạch, giao dự án đặt hàng xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với mức tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, Thủ tướng cho rằng để đạt mục tiêu cả năm 2025 trên 8%, tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%. Ông yêu cầu thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới…

Mặt khác, theo Thủ tướng, cần triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ.