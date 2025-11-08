NATO tuyên bố đủ sức răn đe hạt nhân Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

“Khi Nga đưa ra những tuyên bố hạt nhân, người dân của chúng ta phải biết rằng không cần phải hoảng sợ, bởi NATO có một năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ. Điều quan trọng là chúng ta phải trao đổi nhiều hơn với các cộng đồng của mình về khả năng răn đe hạt nhân, để đảm bảo rằng họ hiểu nó đóng góp như thế nào cho an ninh tổng thể”, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức.

Ông Rutte nói: “Khả năng răn đe hạt nhân của NATO là sự đảm bảo tối hậu cho an ninh của chúng ta”. Ông nhấn mạnh việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân có tính đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả là điều thiết yếu.

Người đứng đầu NATO cũng nêu rõ: “Nga cần nhớ rằng xung đột hạt nhân không bao giờ có người thắng và không bao giờ được phép xảy ra”.

Về cuộc tập trận hạt nhân gần đây nhất của NATO, Tổng thư ký Rutte cho biết cuộc diễn tập đã thành công. “Điều này mang đến cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối vào tính đáng tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân của NATO. Nó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới mọi đối thủ rằng NATO có thể và sẽ bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa”, ông nói.

Trong 32 quốc gia NATO, Mỹ, Pháp và Anh sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), Nga đang sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân được xác nhận lớn nhất, hơn 5.500 đầu đạn, trong khi Mỹ có 5.044 đầu đạn.

Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây về những hệ quả hạt nhân tiềm tàng kể từ khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng tên lửa thông thường, và rằng Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Nga có sự hậu thuẫn của một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung.