Đà điểu chạy trên đường ở TPHCM đã chết

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, xác con đà điểu đã được UBND phường phối hợp với các đơn vị có liên quan, đưa vào xí nghiệp xử lý chất thải tiêu hủy theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 7/11, một con đà điểu lớn bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3, trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Con đà điểu xổng chuồng chạy trên đường bị chết và được mang đi tiêu hủy (Ảnh cắt từ clip).

Người đi đường thích thú khi lần hiếm hoi họ thấy đà điểu chạy trên đường, nên đã dùng điện thoại ghi hình lại. Thời điểm con đà điểu chạy có ít xe lưu thông nên không gây ra cảnh ùn tắc.

Theo người dân, con đà điểu chạy trên đường có thể bị xổng khỏi khu vực nuôi nhốt của một khu vườn sinh thái ở phường Bến Cát.

Công an địa phương đã bắt giữ được con đà điểu trên, nhưng chưa xác định được ai là chủ nhân của con vật này.