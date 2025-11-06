Dự kiến đêm nay bão Kalmaegi đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h ngày 6/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 16h cùng ngày, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông với cường độ cấp 14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với cường độ nhanh 25-30km/h.

Dự kiến vào đêm 6, rạng sáng 7/11, bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Lúc 4h ngày 7/11, bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào với cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Kalmaegi lên đến 148km/h. Đài này dự báo đến chiều tối 6/11, bão sẽ đạt cực đại với sức gió lên đến 176km/h và sau đó suy yếu dần.

Còn theo cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang khoảng 165km/h. Đài Hong Kong (Trung Quốc) dự báo bão đạt cực đại vào chiều tối nay với sức gió lên tới gần 180km/h và sau đó suy yếu dần khi vào gần đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền ven biển Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ chiều tối 6/11 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.