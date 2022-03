Hơn 4 giờ phong tỏa, khám xét nhà bà Phương Hằng trong đêm

(Dân trí) - Đến 0h15 rạng sáng 25/3, sau hơn 4 giờ phong tỏa, khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Công an TPHCM và kiểm sát viên thu giữ được nhiều tài liệu liên quan.

YouTuber, người dân bám trụ cả đêm trước nhà bà Phương Hằng (Clip: Phương Nhi).

Tối 24/3, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam - về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân (Ảnh: Hải Long).

Khoảng 19h55 tối cùng ngày, lực lượng chức năng TPHCM gồm CSCĐ, CSGT, công an đã có mặt tại khu vực nhà bà Phương Hằng (số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3) lập rào chắn, phong tỏa khu vực xung quanh nhà bà Hằng để phục vụ công tác khám xét (Ảnh: Hải Long).

Phía bên ngoài khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông, hàng trăm người dân, phóng viên, YouTuber có mặt để theo dõi vụ việc từ xa (Ảnh: Ip Thiên).

Hàng chục chiến sĩ CSCĐ được điều động tới khu vực nhà bà Phương Hằng ngay trong đêm để giữ an ninh trật tự (Ảnh: Ip Thiên).

Nhiều người dân, YouTuber phát trực tiếp hình ảnh khu vực bị phong tỏa lên mạng xã hội.

Theo Công an TPHCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp (livestream) nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác (Ảnh: Ip Thiên).

Lực lượng chức năng lập rào chắn, phong tỏa một khu vực đường Nguyễn Thông cách cổng nhà bà Phương Hằng khoảng 150m. Bên trong có nhiều xe ô tô biển xanh đậu trước cổng nhà bà Phương Hằng (Ảnh: Hải Long).

Đến 21h30 tối, lực lượng chức năng vẫn kiểm soát tại khu vực chốt chặn vào nhà bà Phương Hằng một cách nghiêm ngặt (Ảnh: Ip Thiên).

Hơn 22h đêm, vẫn còn đông đảo các nhóm YouTuber tụ tập ở ngã tư đường Nguyễn Thông và Điện Biên Phủ để livestream (Ảnh: Ip Thiên).

Một YouTuber đã livestream được hơn 45 phút, thu hút hàng trăm người theo dõi và bình luận về sự việc (Ảnh: Ip Thiên).

Ông Hà Anh Tuấn (44 tuổi), một YouTuber chia sẻ: "Hai năm kể từ khi xuất hiện, bà Hằng luôn cho ra mắt những video trực tuyến (livestream) mang tính chất phản cảm và có phần tục tĩu. Nhưng không hiểu sao những đoạn ghi hình ấy lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến người dùng mạng xã hội. Hôm nay tôi rất vui khi chính quyền ra tay can thiệp. Cần phải sớm chấm dứt tình trạng tung hô người có ảnh hưởng xấu như thế này" (Ảnh: Ip Thiên).

Sau 23h đêm, an ninh khu vực phong tỏa được nới lỏng hơn, người dân tiến lại đứng sát hàng rào do lực lượng chức năng lập ra để ghi hình vào bên trong khu vực nhà bà Phương Hằng (Ảnh: Ip Thiên).

Một gia đình đi xe máy chở theo con nhỏ, dừng chờ và liên tục dõi về phía nhà bà Phương Hằng trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Ip Thiên).

Gần giữa đêm, vẫn còn vài người dân vẫn ngồi vạ vật ở lề đường để theo dõi sự việc (Ảnh: Ip Thiên).

Sau hơn 4 giờ phong tỏa, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại địa chỉ số 6 Nguyễn Thông (phường Võ Thị Sáu, quận 3). 2 chiếc ô tô chở theo hàng chục chiến sĩ CSCĐ rời khỏi hiện trường. Các YouTuber, người dân cũng thưa thớt dần (Ảnh: Ip Thiên).

Khoảng 0h15 sáng 25/3, lực lượng Công an quận 3 thu dọn các hàng rào chắn, hoàn tất việc khám xét (Ảnh: Ip Thiên).

Cận cảnh khu vực cổng biệt thự Hằng Hữu tại số 6 đường Nguyễn Thông (quận 3, TPHCM) vào thời điểm 1h sáng ngày 25/3 sau khi lực lượng chức năng rời đi (Ảnh: Phương Nhi).