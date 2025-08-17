Ca sĩ Khánh An nghẹn ngào kể về người bà quá cố

Khánh An từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó gây chú ý nhất là giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và gần đây nhất là danh hiệu Á quân Solo cùng bolero 2024.

Ở tuổi 19, Khánh An ra dáng thiếu nữ với nhan sắc trong trẻo. Ca sĩ cho biết, cô từng gặp khó khăn về giọng hát ở tuổi dậy thì nhưng sau đó sớm lấy lại phong độ nhờ chăm chỉ luyện thanh nhạc.

Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi ra mắt MV Tìm mẹ trong mơ. Ca khúc được viết từ câu chuyện thật và những ký ức về người bà của Khánh An.

Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác, Khánh An nghẹn ngào: "Ca khúc được viết bằng chính những gì sâu thẳm nhất trong tim tôi. Đây là câu chuyện thật của mình, nên mỗi lần hát, nước mắt tôi lại rơi. Bà chính là động lực, là nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi tiếp tục con đường nghệ thuật".

Khánh An xúc động bên NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền - hai diễn viên trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khánh An cho biết quãng thời gian cô và mẹ phải đi làm xa, bà ở nhà chờ cửa, ngày ngày mong ngóng từng bước chân về. Nhưng rồi một ngày trở về, cô lặng người khi bà đã đi xa mãi mãi.

Dù là sáng tác đầu tay, Khánh An không đặt nặng sự trau chuốt. Câu chuyện dung dị nhưng chạm đến trái tim bởi chất chứa tình yêu thương, nỗi nhớ và sự mất mát.

NSƯT Phi Điểu - diễn viên trong MV - chia sẻ: "Tôi từng tham gia nhiều MV có nội dung ca ngợi ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ nhưng MV này khiến tôi xúc động hơn cả, bởi cô bé 19 tuổi đã chạm đến trái tim tôi. Điều tôi tâm đắc nhất đó chính là Khánh An đã biến mất mát, đau thương trở thành động lực sáng tác".