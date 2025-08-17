Huy động chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Sáng 17/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết lực lượng tìm kiếm của đơn vị đang phối hợp với công an, quân sự địa phương tiếp tục tìm kiếm nam du khách bị mất tích trong rừng nhiều ngày qua.

Chó nghiệp vụ của lực lượng công an được huy động vào rừng tìm kiếm nam du khách đang mất tích (Ảnh: Thanh Bình).

Trước khi thực hiện công tác tìm kiếm, các lực lượng đã họp bàn để lên phương án, chia nhóm và khu vực tìm kiếm. Lực lượng kiểm lâm, cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ trực tiếp dẫn đoàn, định hướng các nhóm tìm kiếm.

Cùng với hơn 100 người tham gia tìm kiếm nam du khách mất tích, lực lượng công an còn đưa 7 chó nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.

Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết thêm những ngày qua, đơn vị đã huy động hết lực lượng kiểm lâm, các đơn vị, bộ phận và chia nhỏ khu vực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích của nam du khách.

Lực lượng tìm kiếm họp bàn lên phương án, chia các nhóm trước khi vào rừng (Ảnh: Thanh Bình).

Sáng 17/8, thời tiết tại Vườn quốc gia Cúc Phương có mưa, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm trong rừng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực bằng mọi cách phải tìm được tung tích của anh Nguyễn Quốc Mạnh - người đang bị mất tích 3 ngày qua.

Người thân của anh Mạnh đã có mặt tại đây đang trông mong tin tức người thân từng giờ, từng ngày.

Trước đó, hôm 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Người thân mong ngóng tin tức nạn nhân từng giờ, từng ngày thời gian qua (Ảnh: Thanh Bình).

Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Khi đi được khoảng 2km, anh Mạnh rẽ tham quan khu vực động Sơn Cung. Tuy nhiên, ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động.

Chiều cùng ngày, du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có chiếc ba lô ngay cửa hang, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.