Nỗi sợ hãi về siêu AI khiến sinh viên Harvard, MIT bỏ học

Nhiều sinh viên lo sợ AI sẽ khiến họ thất nghiệp khi ra trường (Ảnh minh hoạ: ST).

Một số sinh viên tại các trường đại học hàng đầu như Harvard và MIT đang quyết định bỏ học, không phải vì thiếu năng lực, mà vì nỗi sợ hãi về một tương lai bị chi phối bởi Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Công nghệ tiên tiến này, được dự đoán sẽ xuất hiện trong thập kỷ tới, có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ giống con người, gây ra lo ngại sâu sắc về cả triển vọng nghề nghiệp lẫn sự tồn vong của nhân loại.

Lựa chọn giữa tấm bằng và "sự sống còn"

Alice Blair, sinh viên năm nhất tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 2023, từng ấp ủ ước mơ phát triển AI vì lợi ích nhân loại. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã xin bảo lưu kết quả học tập. Lý do: nỗi lo AGI có thể "hủy diệt" loài người.

"Tôi lo mình có thể không còn sống để tốt nghiệp vì AGI. Tôi nghĩ trong phần lớn các trường hợp, cách chúng ta đang tiến đến AGI sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người", Blair chia sẻ.

Hiện tại, Blair đang làm biên tập viên kỹ thuật tại Trung tâm An toàn AI, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về an toàn AI. Cô không có ý định quay lại trường học, tin rằng tương lai nằm ở "thế giới thực", nơi cô có thể trực tiếp giải quyết mối đe dọa này.

Câu chuyện của Blair không phải là cá biệt.

Theo Forbes, Adam Kaufman, sinh viên chuyên ngành vật lý và khoa học máy tính tại Đại học Harvard, cũng đã rời trường để làm việc tại Redwood Research, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu cách ngăn chặn các hệ thống AI "lừa dối" con người.

Anh tin rằng việc giảm thiểu rủi ro từ AI là điều quan trọng nhất lúc này. Đáng chú ý, anh trai, bạn cùng phòng và bạn gái của Kaufman cũng đã bỏ học ở Đại học Harvard vì cùng lý do và hiện làm việc tại OpenAI.

Thất nghiệp do AI?

Bên cạnh nỗi lo về sự diệt vong, một mối bận tâm khác cũng đang thúc đẩy sinh viên tại Mỹ bỏ học: AI có thể phá hủy sự nghiệp của họ trước khi nó kịp bắt đầu.

Theo một khảo sát, một nửa trong số 326 sinh viên Harvard bày tỏ lo ngại về tác động của AI đến triển vọng nghề nghiệp. Nikola Jurković, một sinh viên mới tốt nghiệp Harvard, thẳng thắn nhận định: "Nếu sự nghiệp của bạn sắp được tự động hóa vào cuối thập kỷ này, thì mỗi năm học đại học sẽ bị trừ đi một năm trong sự nghiệp ngắn ngủi của bạn".

Nhiều dự đoán từ các lãnh đạo công nghệ càng làm tăng thêm sự bất an này. CEO OpenAI Sam Altman tin rằng AGI sẽ xuất hiện trước năm 2029; trong khi CEO Google DeepMind Demis Hassabis dự đoán khoảng thời gian này từ 5 đến 10 năm tới.

Các chuyên gia như Dario Amodei của Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic thậm chí còn cảnh báo rằng AI có thể loại bỏ một nửa số việc làm văn phòng cấp thấp và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên tới 20% trong vài năm tới.

Trước viễn cảnh u ám đó, nhiều sinh viên quyết định tự tạo ra con đường riêng. Họ bỏ học để khởi nghiệp, một phần bị thôi thúc bởi những câu chuyện thành công của các "người đi trước" như CEO OpenAI Altman hay Mark Zuckerberg.

Những cái tên như Michael Truell, 24 tuổi (CEO Anysphere) và Brendan Foody, 22 tuổi (CEO Mercor) là minh chứng sống động cho làn sóng này. Công ty của Truell hiện được định giá 9,9 tỷ USD, trong khi Foody đã huy động được hơn 100 triệu USD.

Jared Mantell, người bỏ học ở Đại học Washington để tập trung vào công ty khởi nghiệp dashCrystal, chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình có rất ít thời gian để hành động". Với việc huy động được hơn 800.000 USD, công ty của anh đang trên đà phát triển, chuyên tự động hóa thiết kế thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, bỏ học cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với nhiều rủi ro. Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator, một quỹ tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng, đã cảnh báo: "Đừng bỏ học đại học để khởi nghiệp. Sẽ có những cơ hội khác, nhưng bạn không thể lấy lại những năm tháng đại học của mình". Blair cũng thừa nhận rằng con đường này "rất khó khăn và mệt mỏi" và nó chỉ phù hợp với những người "cực kỳ kiên cường".

Liệu tương lai nào đang chờ đợi những sinh viên này? Và trong một thế giới mà AI đang thay đổi mọi thứ, tấm bằng đại học sẽ còn giá trị như thế nào?