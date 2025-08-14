Hàng trăm gà lôi trắng được nhân giống, tái thả ở Vườn quốc gia Cúc Phương
(Dân trí) - Hàng trăm cá thể gà lôi trắng được cứu hộ đưa về Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nhân giống, đủ điều kiện sức khỏe và bản năng sẽ được thả về tự nhiên.
Ngày 14/8, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG) cho biết, hiện nay tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của vườn chăm sóc 214 cá thể gà lôi quý hiếm, trong đó có 36 cá thể đực, 46 cá thể cái, 132 cá thể chưa xác định.
Cũng theo vị đại diện, từ đầu năm đến nay, VQG Cúc Phương đã tái thả 77 con gà lôi trắng về tự nhiên. Đây là những cá thể được sinh sản và chăm sóc tại trung tâm của vườn.
"Trước khi thả về tự nhiên, cá thể gà lôi được kiểm tra sức khỏe và bản năng sinh tồn trong tự nhiên. Các cá thể được tái thả về tự nhiên với mong muốn tái hòa nhập và phục hồi quần thể động vật quý hiếm này ngoài tự nhiên", vị cán bộ VQG Cúc Phương cho hay.
Tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của VQG Cúc Phương, đàn gà lôi quý hiếm được chăm sóc đặc biệt. Ban đầu có 214 cá thể được tiếp nhận từ các đợt cứu hộ, trung tâm đã nhân giống thành công thêm 215 con. Sau đó đã tái thả 77 cá thể về với rừng già Cúc Phương, đây là số lượng gà lôi được tái thả nhiều bậc nhất Việt Nam trong những năm qua.
Lãnh đạo VQG Cúc Phương chia sẻ, hoạt động tái thả gà lôi trắng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là hành động bảo tồn thiết thực mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giáo dục môi trường, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm đối với động vật hoang dã.
"Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn loài, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cúc Phương", vị lãnh đạo vườn nói.
Mới đây, anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An), bị TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án thu hút sự chú ý của dư luận.
Trước đó, anh Thành mua 3 cá thể gà lôi trắng bố mẹ về nuôi sinh sản, gây giống. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non. Tháng 3 vừa qua, ông Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.
Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, anh Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Đồng thời lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà ông này.
Ngày 13/8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, TAND tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm. Chiều cùng ngày anh đã được trở về với gia đình ở Nghệ An.