Bà Nguyễn Phương Hằng đối mặt với khung hình phạt nào?

Ngày 24/3, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam - về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Luật sư Đỗ Trúc Lâm - Hãng luật Lâm Trí Việt - cho biết, điều 331 Bộ luật hình sự quy định, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người nào phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Nêu quan điểm về nội dung các buổi livestream của bà Hằng, luật sư Lâm cho rằng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã không đưa ra chứng cứ, tài liệu xác thực, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức được nhắc đến.

Vì vậy, cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu, chứng cứ mà bà Hằng sử dụng trong quá trình livestream để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng.

Trường hợp bà Hằng thu thập tài liệu của các cá nhân, tổ chức trái luật thì sẽ bị cơ quan điều tra làm rõ về hành vi liên quan đến mảng công nghệ thông tin.

"Những người thu thập, chuẩn bị tài liệu mà không đúng sự thật để phục vụ livestream và khách mời tham gia có phát ngôn gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức sẽ bị xem xét, xử lý với vai trò đồng phạm", luật sư Lâm cho hay.

Bà Hằng trong buổi livestream tối 22/3 (Ảnh chụp màn hình).

Theo luật sư Lâm, cơ quan Nhà nước cần nhanh chóng xử lý các trường hợp hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán những thông tin không đúng sự thật, gây phương hại đến tổ chức cá nhân vì tốc độ lan truyền trên mạng xã hội rất nhanh chóng và tạo hệ lụy xấu cho xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến từ các buổi livestream phản ánh một số cá nhân, nghệ sĩ không minh bạch trong vấn đề quyên góp tiền từ thiện.

Sau khi vào cuộc điều tra, Bộ Công an và Công an TPHCM đã có thông báo khẳng định các cá nhân, nghệ sĩ bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật.

Công an phong tỏa khu vực dẫn vào nhà bà Phương Hằng trong tối 24/3 (Ảnh: Hải Long).

Trong livestream gần đây nhất, bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - về dự án hỗ trợ máy lọc nước ngọt giúp người dân tỉnh Bến Tre vào thời điểm hạn mặn năm 2020.

"Quê hương ông còn đó. Người dân còn chứng kiến bao nhiêu điều ở đó. Hơi ấm chúng tôi còn đó. Ông phủi sạch", bà Hằng nói trong livestream.