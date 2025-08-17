Đề xuất 104.000 tỷ đồng vốn Trung ương cho 7 tuyến metro TPHCM

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính với nội dung đề xuất phân bổ vốn ngân sách Trung ương và địa phương cho 7 dự án metro thuộc danh mục ưu tiên đầu tư.

Theo ước tính, tổng nhu cầu vốn dự kiến để triển khai 7 dự án metro của TPHCM giai đoạn 2026-2030 là 413.931 tỷ đồng. Trong đó, MAUR đề xuất 104.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 309.931 tỷ đồng vốn địa phương.

Dự kiến nhu cầu ngân sách Trung ương bố trí cho 7 tuyến metro giai đoạn 2026-2030 (Nguồn: MAUR).

Trước đó, Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển metro tại Hà Nội và TPHCM đã xác định TPHCM có 7 tuyến metro được ưu tiên đầu tư sớm.

7 tuyến này có tổng chiều dài 353km, đi qua khu vực trung tâm TPHCM. Đến nay, mới có đoạn Bến Thành - Suối Tiên thuộc Metro số 1 được đưa vào khai thác.

Ngoài các tuyến metro đã được Quốc hội phê duyệt cơ chế đặc thù, TPHCM cũng đang rà soát, tổng hợp các dự án metro sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối trung tâm TPHCM với cửa ngõ phía đông (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo các quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM mới (sau sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 1.012km. Trong đó, TPHCM trước sáp nhập có 12 tuyến (582km); Bình Dương có 12 tuyến (305km); Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến (125km).