Con trai bầu Đức lộ diện; chủ tịch, tổng giám đốc Bamboo Airways từ nhiệm

Thủ tướng yêu cầu EVN bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số

Tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tựu của Đảng bộ tập đoàn và toàn tập đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số. Cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Loạt "ông lớn" tìm đường trả nợ

Cổ đông Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua việc phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng. 3 chủ nợ trong danh sách hoán đổi gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,6 tỷ đồng).

Theo Novaland, 3 chủ nợ này đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong giai đoạn khó khăn nhằm duy trì hoạt động liên tục.

Cũng đổi nợ bằng cổ phiếu, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) lấy ý kiến cổ đông về việc hoán đổi khoản nợ bằng cách phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/đơn vị.

Danh sách chủ nợ được hoán đổi gồm một tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, tổ chức duy nhất là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với giá trị nợ được hoán đổi gần 721 tỷ đồng.

Nhiều chủ nợ trở thành cổ đông công ty, khi khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Công ty của Sơn Tùng MTP bị cưỡng chế thuế hơn 118 triệu đồng

Cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment . Cụ thể, Cục Thuế ban hành 4 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền hơn 118,7 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6 đến 25/7 vừa qua. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11.

Phía công ty nêu đây không phải nợ thuế thực tế. Về sự vụ trên, nguyên nhân là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế.

Công ty giải trí của Jack nhận quyết định cưỡng chế thuế

Theo thông tin từ Cục Thuế - Bộ Tài chính, Công ty TNHH J97 Entertainment của ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) vừa nhận quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 893 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế sẽ bao gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của công ty và cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6 đến 26/7. Thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 30/11.

Đại diện doanh nghiệp cho biết bảng số liệu đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin cũ, chưa được cập nhật đúng với thực tế. Vị này khẳng định công ty vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế TPHCM.

Con trai bầu Đức lần đầu lộ diện

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 13/9.

Lần đầu tiên, con trai của bầu Đức lộ diện trên thị trường chứng khoán. Trước đó, thị trường chỉ xuất hiện các giao dịch của bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức.

Trong lần giao dịch này, nếu thành công, ông Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn Hoàng Anh Gia Lai.

Doanh nghiệp nợ 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá hơn 17 triệu đồng/lượng

Vay 5.833 lượng vàng SJC từ thời vàng giá 17,7 triệu đồng/lượng, đến nay, Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đối mặt với việc giá vàng liên tục tăng lên hơn 123 triệu đồng/lượng.

Tháng 1/2009, Thủy hải sản Sài Gòn đã vay Ngân hàng Phương Nam 5.833 lượng vàng SJC, với đơn giá 17,66 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 103 tỷ đồng. Cùng thời điểm, công ty này còn ký thêm một hợp đồng vay tiền mặt với ngân hàng này, cũng có giá trị 103 tỷ đồng.

Chủ tịch và tổng giám đốc Bamboo Airways cùng từ nhiệm

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt ( Bamboo Airways ) thông báo Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 13/8. Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành được thông suốt và ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13/8.

“Đại gia” bất động sản nợ thuế trăm tỷ, nghìn tỷ đồng

Cơ quan Thuế TPHCM mới đây công khai danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến tháng 6 với tổng số tiền hơn 4.700 tỷ đồng.

Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt) với số tiền nợ lên đến 3.239 tỷ đồng, chiếm 69% tổng số nợ thuế trong kỳ.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng nợ hàng trăm tỷ như Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (nợ 170 tỷ đồng), Công ty TNHH Bất động sản MSB (nợ 108 tỷ đồng)…

EVN đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công Thương cho biết theo báo cáo của EVN, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng.

Điều này làm giảm vốn đầu tư Nhà nước vào EVN và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn trước.