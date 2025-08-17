Ông Trump thay đổi lập trường, bỏ yêu cầu về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

"Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu", Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 16/8.

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Đây được coi là sự thay đổi về lập trường của Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska hôm 15/8.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, ông Trump nhiều lần kêu gọi các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu từ lâu cũng đặt ra mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và khôi phục lại các đơn vị bị thương vong trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky ngày 16/8 tuyên bố việc Nga tiếp tục từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn đã "làm phức tạp" những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Tổng thống Putin đề xuất "đóng băng hầu hết các tiền tuyến" để đổi lấy việc Ukraine trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối đề xuất này.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump đã thông báo với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky rằng Tổng thống Putin vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk. Đổi lại, Nga sẽ ngừng hoạt động tiến công ở những khu vực Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

New York Times đưa tin ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với vùng lãnh thổ Donbass (gồm tỉnh Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine.

Sau hội nghị ở Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Các nguồn tin của Reuters xác nhận các nhà lãnh đạo châu Âu đã được mời tham gia cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky vào ngày mai 18/8.

Tổng thống Trump nói rằng sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Nhà Trắng, bước tiếp theo sẽ là tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa ông Trump, ông Zelensky và ông Putin. Theo Axios, ông Trump được cho là muốn tổ chức cuộc họp 3 bên sớm nhất vào ngày 22/8.

Tuy nhiên, ông Putin chưa công khai đồng ý tham gia cuộc họp với ông Zelensky.

Các quan chức Ukraine và châu Âu liên tục kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động giao tranh như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình thiện chí giữa Kiev và Moscow.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa, cũng như công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, trong đó có việc công nhận các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.