Biến 50 USD thành 30 triệu USD: Bí ẩn ví bitcoin “tỉnh giấc” sau 12 năm

Thị trường tiền mã hóa vốn không thiếu những câu chuyện "một đêm thành triệu phú", nhưng hiếm có câu chuyện nào lại mang màu sắc huyền thoại và sự bí ẩn như vụ việc vừa xảy ra.

Một ví bitcoin "ngủ đông" suốt hơn một thập kỷ chứa 300 BTC được đào từ năm 2013 bỗng dưng hoạt động trở lại. Chủ nhân ẩn danh của chiếc ví này đã biến một khoản đầu tư khiêm tốn chỉ vài chục USD thành một tài sản trị giá hàng chục triệu USD, viết nên một trong những chương đáng kinh ngạc nhất của lịch sử tiền mã hóa.

Thông tin đó được Pete Rizzo, một nhà nghiên cứu lịch sử bitcoin nổi tiếng, công bố trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khiến cả cộng đồng tiền mã hóa chấn động. "Tin nóng: ai đó vừa di chuyển 300 #bitcoin mà họ đào với chi phí chưa đến 50 USD năm 2013", Rizzo viết. "Họ đã giữ từ 3.000 USD lên 30 triệu USD. Đây đúng là một huyền thoại".

Dòng tweet ngắn gọn nhưng ẩn chứa một câu chuyện phi thường, một minh chứng sống động cho triết lý "nắm giữ đến cùng" (HODL) của thế giới tiền số.

Vào thời điểm đó, bitcoin đang được giao dịch quanh mức 13 USD/coin. Với một chiếc máy tính cá nhân và một vài chục USD chi phí tiền điện, bất cứ ai cũng có thể đào được 300 BTC. Tổng giá trị của số coin này vào thời điểm đào chỉ khoảng 3.900 USD.

Nhưng sự kiên nhẫn của người thợ đào này đã được đền đáp một cách phi thường. Khi bitcoin phá kỷ lục mọi thời đại vào năm 2025, đạt ngưỡng trên 120.000 USD, 300 BTC này có giá trị khoảng 30 triệu USD – tương đương mức lợi nhuận lên tới 59.999.900%.

Giữa lúc thị trường tiền số đang sôi sục, một chiếc ví Bitcoin "ngủ đông" suốt 12 năm bỗng nhiên hoạt động trở lại, di chuyển 300 BTC (Ảnh: ET).

Khi "diamond hands" trở thành huyền thoại

Ngay lập tức, cộng đồng tiền số bùng nổ. Câu chuyện trở thành nguồn cảm hứng bất tận, một liều doping tinh thần cực mạnh cho những ai đang nắm giữ bitcoin.

"Đây mới là định nghĩa thực sự của “bàn tay kim cương” (diamond hands)", một người dùng X bình luận.

Trong văn hóa tiền mã hóa, cụm từ "diamond hands" (tay kim cương) dùng để chỉ những nhà đầu tư có niềm tin sắt đá, kiên định nắm giữ tài sản bất chấp những biến động khốc liệt của thị trường. Câu chuyện của thợ đào ẩn danh này là một minh chứng sống động nhất cho tinh thần đó.

Hãy thử hình dung hành trình mà người này đã trải qua. Họ đã chứng kiến bitcoin sụp đổ từ mức đỉnh gần 1.000 USD vào cuối năm 2013 ngay sau khi đào, để rồi lao dốc không phanh. Họ đã vượt qua "mùa đông crypto" khắc nghiệt năm 2018 khi giá bitcoin rơi về 3.000 USD. Và rồi, họ tiếp tục giữ vững niềm tin qua những đợt điều chỉnh lớn năm 2022 và những chu kỳ tăng trưởng rồi lại sụt giảm sau đó.

Một người dùng X khác phân tích sâu sắc hơn: "Giữ từ 3.000 USD lên 30 triệu USD không phải là may mắn, đó là một bài học đỉnh cao về niềm tin và sự kiên định. Có bao nhiêu người dám làm lại điều tương tự?".

Trong suốt hơn một thập kỷ, khi những người khác đã bán tháo vì sợ hãi hoặc chốt lời sớm, người thợ đào này vẫn giữ chặt lấy tài sản của mình. Đó không chỉ là may mắn, mà là một sự kết hợp của tầm nhìn, niềm tin và sự kiên định hiếm có. Họ đã đặt cược vào một tương lai mà đa số cho là viễn vông, và họ đã giành chiến thắng.

Ý nghĩa trong bối cảnh thị trường

Đợt tăng giá của bitcoin trong năm 2025 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố vĩ mô mạnh mẽ. Làn sóng chấp nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, nỗi lo lạm phát và sự bất ổn chính trị đã khiến bitcoin trở thành một "hầm trú ẩn" kỹ thuật số hấp dẫn. Việc bitcoin vượt qua cả Google về vốn hóa thị trường, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới, càng củng cố vị thế của nó.

Tuy nhiên, những câu chuyện như của thợ đào bí ẩn này mới thực sự khuấy đảo cộng đồng. Điều này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bitcoin không chỉ là một công cụ đầu cơ hay một biểu tượng của sự chấp nhận từ phố Wall. Nó là một cuộc cách mạng tài chính, nơi những cá nhân nhỏ bé có thể đạt được tự do tài chính chỉ nhờ tầm nhìn và sự kiên nhẫn.

Câu chuyện này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị, rằng liệu chủ nhân chiếc ví này có đơn thuần là một nhà đầu tư kiên nhẫn, hay là một trong những người tiên phong vĩ đại nhất của bitcoin đã quay trở lại? Cộng đồng các "thám tử" blockchain chắc chắn sẽ theo sát điểm đến của 300 BTC này để tìm câu trả lời.

Một người dùng trên X còn ví von đầy chất thơ: "Satoshi hẳn sẽ tự hào", ám chỉ đến người tạo ra bitcoin bí ẩn. Và quả thật, tinh thần của bitcoin – phi tập trung, dũng cảm và kiên định - đã được người thợ đào này thể hiện một cách trọn vẹn nhất.

Câu chuyện này không chỉ là một con số, một giao dịch, mà còn là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của niềm tin và sự kiên nhẫn trong thế giới đầu tư.