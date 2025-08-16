Hơn 100 quân nhân Lào đã có mặt tại Việt Nam để tham gia diễu binh dịp 2/9

Sáng 16/8, đoàn hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào đã có mặt tại Việt Nam để tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua) và Đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3 từ trái qua) đón tiếp và tặng hoa cho đại diện lực lượng quân đội nước bạn tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp này.

Một ngày trước (15/8), đoàn cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào xuất phát từ Thủ đô Viêng Chăn bằng đường bộ. Họ di chuyển khoảng 365km để đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, quân đội Lào cử đoàn cán bộ, chiến sỹ tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam. Trước đó, họ đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thời tiết sáng 16/8 tại Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có sương mù, nhiều lúc có mưa nặng hạt.

Sau khi đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết. Ngay sau đó, họ sẽ di chuyển tiếp bằng ô tô để đến Thủ đô Hà Nội tập luyện và tổng duyệt.

Dù di chuyển với quãng đường dài, nhưng đoàn cán bộ, chiến sỹ quân đội Lào không tỏ ra mệt mỏi, thay vào đó, họ thể hiện niềm vui, phấn khởi khi vừa đặt chân đến Việt Nam.

Việc Quân đội Lào tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trên cả phương diện chính trị, ngoại giao và quốc phòng, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết Việt - Lào luôn bền chặt.