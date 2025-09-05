"Học sinh Trường PTVC Việt Bắc phải coi việc học là nhiệm vụ hàng đầu"

Sáng 5/9, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động đầu tiên của Bộ trưởng là dự lễ khai giảng năm 2025-2026 tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, lãnh đạo địa phương và nhà trường cùng toàn thể học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tham dự nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026

Tại lễ khai giảng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, từ ngày đất nước giành độc lập đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một phần không thể tách rời, hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thực hiện nghĩa vụ như mọi công dân khác, mà còn gánh vác sứ mệnh cao cả - là "phên dậu" của quốc gia, lực lượng giữ gìn và bảo vệ biên cương.

"Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành hàng loạt chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có tới 138 chính sách chăm lo, nâng cao đời sống và tạo điều kiện phát triển cho đồng bào", Bộ trưởng khái quát.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, sau 2 nhiệm kỳ giữ cương vị tư lệnh ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, từ tháng 3 năm nay, ông được giao trọng trách lãnh đạo lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo. Dù mới nhận nhiệm vụ, song ba tháng qua, ông luôn cảm thấy tự hào khi có nhiều dịp tiếp xúc với học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tại các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ.

"Tôi sinh ra ở miền xuôi nhưng có nhiều năm gắn bó với miền núi. Năm lên 9 tuổi, tôi sống tại bản Chanh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai). Vì thế, tôi thấu hiểu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những khó khăn, nghị lực và khát vọng học tập của các em học sinh vùng cao.

Không phải ngôi trường nào ở miền xuôi cũng có được cơ sở vật chất khang trang như Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, cũng không phải nơi nào cũng được nghe những giọng hát trong trẻo, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ như ở đây. Nhất là, ít ngôi trường nào vinh dự được Bác Hồ về thăm tới 3 lần. Đó là niềm tự hào đặc biệt", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bước vào năm học mới, tư lệnh ngành Dân tộc và Tôn giáo gửi gắm, mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực, chăm chỉ học tập, bởi theo ông "chỉ có học mới nên người".

Ông nhấn mạnh, việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức văn hoá, mà còn là trách nhiệm giữ gìn bản sắc, tiếng nói và ngôn ngữ của dân tộc mình.

"Các cháu cần coi học tập là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh học văn hoá, phải chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, trau dồi ngoại ngữ. Đây cũng là trách nhiệm của nhà trường, bởi chỉ khi giỏi công nghệ, thành thạo ngoại ngữ, các cháu mới có hành trang vững chắc để đi xa hơn, tiến dài hơn", Bộ trưởng căn dặn.

Đầu năm 1957, Khu ủy và Ủy ban Hành chính Khu tự trị Việt Bắc quyết định thành lập Trường Thiếu nhi Vùng cao Khu tự trị Việt Bắc và trường Bổ túc văn hóa công nông. Sự ra đời của Trường Thiếu nhi Vùng cao và trường Bổ túc văn hóa công nông ở trung tâm Khu tự trị Việt Bắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc.

Từ những năm học đầu tiên với biết bao, khó khăn thiếu thốn của một ngôi trường nhỏ bé, khắc sâu lời Bác dạy khi về thăm trường, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và học sinh của nhà trường đã ngày đêm bền bỉ, cố gắng, nỗ lực vươn lên để xây dựng ngôi trường PT Vùng cao Việt Bắc có vị thế và uy tín như hiện nay.

Năm học 2024-2025 khép lại với nhiều thành tích rực rỡ của thầy trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong hệ thống các trường Dân tộc nội trú và Dự bị đại học dân tộc trên toàn quốc. Không chỉ trong công tác giáo dục đào tạo, nhà trường còn thực hiện xuất sắc việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, là nơi lan tỏa giá trị truyền thống, là địa chỉ tin cậy của học sinh dân tộc thiểu số.

Năm học 2024-2025, nhà trường có 18 học sinh giỏi Quốc gia, 2 Huy chương Vàng nghiên cứu khoa học Quốc tế; 2 đề tài đoạt giải triển vọng cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; Số lượng và chất lượng kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dẫn đầu khối không chuyên với 344 giải... Đặc biệt năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục dẫn đầu về số lượng học sinh được kết nạp Đảng đông nhất cả nước với 39 đảng viên.

Nhân dịp năm học mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Trước đó, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo làm việc với lãnh đạo nhà trường để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như giải đáp băn khoăn, trăn trở của thầy cô, và học sinh trước thềm năm học mới.

Gặp Bộ trưởng, lãnh đạo nhà trường chia sẻ, hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp trầm trọng khó đáp ứng được việc thực hiện chương trình giáo dục Phổ thông, đặc biệt là việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.

Nhà trường mong muốn lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo quan tâm, chỉ đạo để việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm phục vụ chương trình dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

Chia sẻ trăn trở của nhà trường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng của Bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm bắt tay xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng của nhà trường.

"Việc này phải ưu tiên làm, để các cháu học sinh sớm được học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp", Bộ trưởng nhấn mạnh.