Hình hài đoạn cao tốc 3,4km qua TPHCM sắp thông xe

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57km đi qua địa phận Đồng Nai, TPHCM và Long An. Đây là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, cũng là dự án đường bộ cao tốc lớn nhất miền Nam với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 31.000 tỷ đồng.

Đoạn cao tốc 3,4km qua TPHCM (từ Quốc lộ 1 đến nút giao TPHCM - Trung Lương) cơ bản hoàn thành các hạng mục như trải nhựa đường, sơn kẻ làn, hệ thống biển báo... dự kiến thông xe vào cuối năm nay.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công vào năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Sau đó, dự án gặp nhiều khó khăn về chính sách đầu tư, nguồn vốn nên đã dừng triển khai khi xong 80% khối lượng. Mới đây, một số vướng mắc đã được giải quyết, các gói thầu đã được triển khai trở lại.

Tại nút giao giữa cao tốc với quốc lộ 1, các lối ra vào quốc lộ 1 đã hoàn tất thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được xây dựng quy mô mặt đường rộng 24m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100km/h.

Trạm thu phí ở các lối ra vào cao tốc đang được lắp đặt.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành, hàng chục công nhân đang tất bật thi công.

Hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn ở đoạn cao tốc này cũng đã được lắp đặt.

Hệ thống lưới bảo vệ cao tốc, đường, hầm chui dân sinh cơ bản được hoàn thiện.

Đoạn đầu cao tốc còn hơn 300m đường thuộc dự án Vành đai 3 do tỉnh Long An thi công vẫn chưa được hoàn thiện. Tỉnh Long An đã chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn thành để kết nối đồng bộ với tuyến đường.

Đoạn 3,4km đầu của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sau khi đưa vào hoạt động sẽ giúp ô tô từ quốc lộ 1 vào cao tốc TPHCM - Trung Lương không cần qua nút giao cầu vượt Bình Thuận cách đó 5km, giảm được tình trạng ùn tắc cho khu vực.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án đường bộ trọng điểm phía Nam, giúp cho giao thông liên vùng phía Tây và Đông Nam bộ không cần "quá cảnh" TPHCM sẽ giảm kẹt xe trên quốc lộ 51, nối trực tiếp với mạng đường cao tốc - quốc lộ, với hệ thống cảng biển Hiệp Phước, Thị Vải - Cái Mép và sân bay quốc tế Long Thành.

Vị trí đoạn cao tốc sắp đưa vào thông xe (Ảnh: Google Maps).