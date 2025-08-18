Ông Zelensky đến Mỹ, kêu gọi nhanh chóng khép lại chiến sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo The Hill, ông Zelensky đã tới thủ đô Mỹ vào tối 17/8 để gặp ông Trump vào ngày 18/8. Ông Zelensky đã cảm ơn vì lời mời của Tổng thống Trump và khẳng định ông muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine một cách “nhanh chóng và bền vững”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có một thỏa thuận hòa bình thì thỏa thuận đó phải được thiết lập để mang tính lâu dài, nhằm tránh tình huống xung đột bùng phát trở lại.

“Tôi đã tới Washington, ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ trao đổi cùng với các lãnh đạo châu Âu. Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì lời mời. Tất cả chúng ta đều chia sẻ mong muốn mạnh mẽ là chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và bền vững. Và hòa bình phải là hòa bình lâu dài”, ông Zelensky viết trên X vào ngày 17/8.

Nhà lãnh đạo đồng thời cho biết mong muốn bảo vệ Ukraine, bảo đảm an ninh một cách hiệu quả và người Ukraine sẽ luôn "biết ơn Tổng thống Trump, tất cả mọi người ở Mỹ, cũng như mọi đối tác và đồng minh vì sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá của họ".

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo châu Âu vào ngày 18/8, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska cuối tuần trước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một bài đăng trên X vào ngày 17/8 cho biết bà sẽ “tham dự cuộc gặp với Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày mai".

Nhà Trắng đã công bố lịch trình cho thấy ông Trump, ông Zelensky trước tiên sẽ có một cuộc họp, sau đó sẽ mở rộng thành cuộc họp lớn hơn có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu.

Theo The Hill, lịch trình cuộc gặp như sau:

Vào 12h trưa (23h Hà Nội): Các lãnh đạo châu Âu dự kiến có mặt tại Nhà Trắng.

13-13h15 (0h-0h15 19/8, giờ Hà Nội): Ông Zelensky và ông Trump sẽ chào nhau rồi họp song phương ở phòng Bầu dục. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng dự kiến tham dự.

14h15-14h30 chiều (1h15-1h30 19/8, giờ Hà Nội): Ông Trump sẽ chào đón các lãnh đạo châu Âu ở phòng Quốc yến.

15h (2h00 sáng ngày 19/8, giờ Hà Nội): Ông Trump và các lãnh đạo châu Âu sẽ họp ở phòng Đông. Ông Zelensky cũng sẽ tham dự cuộc họp này.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, Tổng thống Trump tối 17/8 cho rằng Tổng thống Ukraine có thể chấm dứt chiến sự "gần như ngay lập tức" nếu ông muốn.

"Tổng thống Ukraine Zelensky có thể chấm dứt chiến sự gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cũng loại trừ khả năng Ukraine có thể gia nhập NATO hoặc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea như một phần trong các cuộc đàm phán với Nga.

Mặt khác, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên kênh Telegram ngày 17/8 rằng: "Nhiều nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải mang lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều này. Nhưng Moscow cũng có toàn quyền mong đợi sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả”.