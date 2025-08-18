Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 18/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Sự kiện cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Cuộc gặp mặt là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các nguyên lãnh đạo với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo - những người từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các thời kỳ (Ảnh: Hồng Phong).

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt (Ảnh: Hồng Phong).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu Đảng, thẻ Đảng viên mới cho các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương nhân dịp Quốc khánh 2/9.