Chiến sự Ukraine 18/8: Nga tấn công toàn chiến tuyến, Kiev phản đòn

Châu Âu muốn đóng vai trò lớn trong hòa đàm chấm dứt xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky đã đến Washington

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng ông đã đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời và nhấn mạnh rằng mục tiêu của Ukraine và các đối tác là chấm dứt chiến tranh "nhanh chóng và đáng tin cậy", đồng thời hòa bình phải là lâu dài.

Cuộc họp tại Nhà Trắng sẽ diễn ra hôm nay 18/8 với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đối tác châu Âu của Kiev.

"Liên minh Quyết tâm" sẵn sàng triển khai lực lượng tại Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, tuyên bố của các đồng chủ tịch "Liên minh Quyết tâm" gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 17/8 khẳng định Liên minh sẵn sàng triển khai lực lượng an ninh tại Ukraine ngay sau khi giao tranh kết thúc, cũng như góp phần đảm bảo an ninh cho không phận và hải phận của Ukraine đồng thời khôi phục lực lượng Kiev.

Tuyên bố có đoạn: "Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thống Trump trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó "Liên minh Quyết tâm" sẽ đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là thông qua lực lượng đa quốc gia tại Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Liên minh tái khẳng định sẵn sàng triển khai lực lượng an ninh ngay khi giao tranh kết thúc, cũng như góp phần đảm bảo an ninh cho không phận và hải phận của Ukraine cũng như tái thiết lực lượng Kiev.

Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của họ đối với Ukraine và hoan nghênh cam kết của ông Zelensky đối với một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong bối cảnh ông chuẩn bị cho các cuộc tham vấn tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Hai nhà lãnh đọa Macron và Starmer cũng thông báo với các nhà lãnh đạo khác rằng họ sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để gặp ông Trump cùng với ông Zelensky.

Ukraine tuyên bố có đột phá ở hướng Sumy

Ukrainska Pravda đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã tiến khoảng 2km ở vùng đông bắc tỉnh Sumy, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Nga thảo luận về khả năng "các bên nhượng bộ lãnh thổ" để tiến tới chấm dứt xung đột.

"Quân đội Ukraine tiếp tục tích cực loại bỏ đối phương và giành lại các khu định cư của chúng tôi", Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Telegram. AFU cho biết thêm rằng các đơn vị Kiev đã đạt được một số thắng lợi ở khu vực Sumy.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng tình hình ở Donetsk vẫn "cực kỳ khó khăn", nhưng lưu ý rằng lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc phản đòn thành công. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đơn vị AFU đã tiến công tới gần Dobropillia và Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, tính tới hết ngày 17/8, quân đội Nga (RFAF) đã thiệt hại 1.069.050 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột vào năm 2022. Con số này bao gồm 1.010 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong vòng 24 giờ qua.

Theo báo cáo trên, tổng cộng phía Nga mất 11.112 xe tăng, 23.135 xe chiến đấu bọc thép, 58.733 ô tô và bồn nhiên liệu, 31.540 hệ thống pháo, 1.467 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 1.207 hệ thống phòng không, 422 máy bay, 340 trực thăng, 51.342 UAV, 3.558 tên lửa hành trình, 28 tàu và thuyền, và 1 tàu ngầm.

Trong khi Moscow và Washington thảo luận về khả năng "đổi đất lấy hòa bình", diễn biến quân sự trên thực địa phản ánh một tiền tuyến bất ổn và đang thay đổi.

Những chiếc xe bị cháy nằm trên đường phố khi cảnh sát sơ tán người dân khỏi Pokrovsk, Ukraine (Ảnh: Getty).

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công trên toàn tuyến

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 17/8, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã gây tổn thất về nhân lực và khí tài cho 2 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xung kích và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của lực lượng Kiev tại các khu vực Mogritsa, Sadki, Stepnoye, Kiyanitsa, Kondratovka, Okop, Varachino, Novay Setch và Yunakovka (tỉnh Sumy).

Còn theo hướng Kharkov, quân đội Nga cũng tấn công và gây thiệt hại cho các đơn vị của AFU tại các khu vực Udy, Zarubinka, Volchansk, Ambarnoye và Melovoye (tỉnh Kharkov). Theo ước tính sơ bộ, AFU mất tới hơn 180 binh sĩ, nhiều phương tiện bọc thép bị bắn cháy và các kho hậu cần tiền phương bị phá hủy.

Nhóm tác chiến phương Tây cũng đang tích cực tấn công và gây thiệt hại cho nhiều đơn vị đối phương tại các khu vực Novoselovka, Kirovsk (vùng Donetsk), Kupyansk, Petrovka (tỉnh Kharkov) và Petrovskoye (vùng Lugansk). Tổn thất của AFU lên tới hơn 220 binh sĩ và nhiều phương tiện chiến đấu.

Nhóm tác chiến phương Nam cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến và gây tổn thất về nhân lực và khí tài cho lực lượng AFU tại Fedorovka, Chervonoye, Seversk, Kleban-Byk, Vasyukovka, Serebryanka, Konstantinovka, Dronovka và Ivanovopolye (vùng Donetsk). Phía Ukraine mất tối thiểu 250 binh sĩ và nhiều trang bị quân sự do phương Tây viện trợ.

Nhóm tác chiến Trung tâm đẩy mạnh tấn công tại các khu vực Udachnoye, Dimitrov, Balagan, Grodovka, Lenino, Sukhoy Yar, Zolotoy Kolodez, Novoaleksandrovka và Krasnoarmeysk (vùng Donetsk). Đây là khu vực AFU chịu thiệt hại đáng kể với khoảng 420 binh sĩ thương vong, 1 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến, bao gồm một pháo lựu 155mm M777 do Mỹ sản xuất, và một trạm radar do Israel sản xuất.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, các biểu tượng đốm lửa thể hiện vị trí giao tranh (Ảnh: Readovka).

Nhóm tác chiến phương Đông đang tiếp tục khoét sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại Poltavka, Zeleny Gai (tỉnh Zaporizhia) và Ivanovka (tỉnh Dnepropetrovsk). Tổn thất của AFU lên tới 230 binh sĩ.

Nhóm tác chiến Dnieper tấn công mạnh mẽ theo hướng Novoandreyevka, Orekhov, Zapasnoye (tỉnh Zaporizhia), Dneprovskoye, Nikolskoye và Kazatskoye (tỉnh Kherson) khiến nhiều binh sĩ Ukraine và phương tiện bị phá hủy.

Lực lượng Không quân chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Nga đã gây hư hại cho một khu vực cất giữ tên lửa chiến thuật - chiến dịch Sapsan, các kho đạn dược và máy bay không người lái tầm xa, các khu vực triển khai tạm thời của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực.

Trong khi đó, các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn 4 quả bom dẫn đường và khoảng 300 thiết bị bay không người lái của Ukraine.