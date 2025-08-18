Gắn biển ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn độc lập

Sáng 18/8, Thành ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm.

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện của TP Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự sự kiện về phía Trung ương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng...

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, các lãnh đạo thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang (Ảnh: Viết Thành).

Tại buổi lễ, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Là "địa chỉ đỏ" giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày lễ Độc lập…

Chính tại căn phòng nhỏ tầng hai của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bằng tầm vóc và tư tưởng thời đại, Bản Tuyên ngôn độc lập là kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, đồng thời chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội tham quan, nghe thuyết minh về triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang (Ảnh: Viết Thành).

Theo bà Hương, không gian lịch sử được tái hiện bằng trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao.

"Đây là kết quả của quá trình bảo tồn - nghiên cứu - sáng tạo nghiêm túc, thể hiện cam kết của TP Hà Nội trong việc đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số", bà Hương nói.

Với ba chủ đề chính, không gian trưng bày triển lãm thể hiện mạch nội dung lịch sử - văn hóa xuyên suốt. Chủ đề 1 là ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; chủ đề 2 là bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập; chủ đề 3 là ý nghĩa bản Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Để tưởng niệm và tri ân công lao to lớn, vai trò lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không gian trưng bày di tích bố trí phòng thờ Bác được bài trí theo phong cách truyền thống, khắc ghi sâu sắc vai trò lịch sử vĩ đại của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

"Trong hành trình gìn giữ ký ức dân tộc và lan tỏa giá trị di sản, chúng ta tổ chức hoạt động hôm nay không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn để truyền trao ký ức, truyền lửa cho thế hệ trẻ - những người sẽ viết tiếp hành trình gìn giữ và phát triển một nước Việt Nam độc lập - tự cường - thịnh vượng", bà Hương nhấn mạnh.