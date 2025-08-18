"Liên minh Niềm tin số" tập hợp lực lượng KOL có tầm ảnh hưởng tích cực

Sáng 18/8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL - Key Opinion Leader) tiêu biểu trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, kỷ nguyên số biến mỗi khoảnh khắc thành cơ hội lan tỏa giá trị, xóa nhòa khoảng cách địa lý, văn hóa.

Trong bối cảnh ấy, KOL vươn lên như lực lượng ảnh hưởng chưa từng có: Định hình xu hướng, nuôi dưỡng cảm hứng, gìn giữ và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Nam).

"KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" không chỉ là chủ đề của hội nghị, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của những cá nhân truyền cảm hứng trong sự phát triển đất nước.

Hội nghị được tổ chức như một diễn đàn thường niên, quy tụ những tiếng nói uy tín từ nhiều lĩnh vực - các KOL tiêu biểu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công ty quản lý, đào tạo và nền tảng truyền thông.

Hội nghị tuyển chọn những bài tham luận từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và những câu chuyện, hành trình được chia sẻ từ các KOL, mang đến góc nhìn đa chiều về vai trò, trách nhiệm của KOL, những ý tưởng, giải pháp liên kết hệ sinh thái, phát triển cộng đồng KOL bền vững.

Ban tổ chức đặt mục tiêu, hội nghị sẽ là không gian để KOL chia sẻ câu chuyện về hành trình, những giá trị thật đã tạo dựng, cùng trải nghiệm chạm đến trái tim công chúng.

Hội nghị cũng chính thức ra mắt "Liên minh Niềm tin số" và chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".

Hội nghị sẽ là không gian để KOL chia sẻ câu chuyện về hành trình, những giá trị thật đã tạo dựng (Ảnh: Hải Nam).

Trong đó, "Liên minh Niềm tin số" sẽ tập hợp lực lượng KOL toàn quốc trở thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tích cực từ không gian mạng đến đời sống xã hội, cùng đất nước kiến tạo kỷ nguyên mới.

Còn "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" sẽ cung cấp khung đánh giá toàn diện và dễ dàng kiểm chứng, nhằm xác thực độ minh bạch - đạo đức - trách nhiệm của người có ảnh hưởng.

Từ đó thiết lập chuẩn mực truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.