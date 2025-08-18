Cảnh sát Lâm Đồng đi 10km tìm điện thoại cho du khách Nga

Ngày 18/8, Công an xã Hòa Thắng, Lâm Đồng, đã hoàn tất thủ tục và bàn giao điện thoại cho 2 du khách người Nga.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào 0h15 ngày 15/8, du khách người Nga là anh Beziuk Rostislav (SN 1993) và chị Liudmila Dashinimaeva (SN 1988) đến trụ sở Công an xã Hòa Thắng trình báo về việc rơi 1 điện thoại khi di chuyển từ xã Phan Rí Cửa về xã Hòa Thắng. Trong điện thoại của du khách có nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng phục vụ công việc và cuộc sống.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Hòa Thắng, bàn giao điện thoại cho du khách người Nga (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tiếp nhận trình báo, Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Hòa Thắng, đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm điện thoại cho 2 du khách. Thông qua tín hiệu GPS, lực lượng công an xác định điện thoại của du khách nằm cách trụ sở Công an xã Hòa Thắng khoảng 10km nên cử cán bộ đến hiện trường tìm kiếm.

Đến 0h45 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định, điện thoại của du khách được một người dân nhặt được và đã làm các thủ tục xác minh, tiến hành trao trả cho khổ chủ.

Nhận lại tài sản, 2 du khách người Nga gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Hòa Thắng. Anh Beziuk Rostislav chia sẻ, anh đi du lịch qua nhiều quốc gia và nhận thấy chưa có nơi nào quan tâm, giúp đỡ anh một cách nhiệt tình, chu đáo như ở Việt Nam.