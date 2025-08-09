Hình ảnh khó tin bên trong nhà công sản nằm giữa khu đô thị mới ở Huế

Tòa nhà 3 tầng, toạ lạc trên khu đất có diện tích đất gần 620m2, ngay mặt tiền đường số 4 và 7, Khu đô thị Đông Nam Thủy An, phường An Cựu, thành phố Huế, được xây dựng từ năm 2009.

Đây từng là trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

Năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quyết định chuyển giao trụ sở làm việc nói trên cho Viện Quy hoạch Xây dựng, thuộc Sở Xây dựng địa phương này.

Một phòng làm việc trên tầng 3 của tòa nhà bị đập phá tan hoang sau khi công trình được bàn giao cho đơn vị mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, giữa tháng 2/2023, việc bàn giao trụ sở làm việc chính thức hoàn thành. Tòa nhà được tiếp nhận nguyên trạng và trong tình trạng sử dụng tốt, tuy nhiên, đến nay, công trình đã thay đổi nghiêm trọng.

Nhiều chi tiết, hạng mục bên trong tòa nhà bị tháo dỡ, đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Toàn bộ cửa gần như biến mất, thậm chí cả hệ thống trần thạch cao cũng bị lột xuống.

Hệ thống bảng, mạch điện đi ngầm trong tường gạch bị đục toàn bộ từ tầng 1 lên đến tầng 3 và đã được đưa đi khỏi công trình.

Hầu hết thiết bị trong các phòng vệ sinh của trụ sở làm việc bị đập phá, gây hư hỏng.

Tay vịn cầu thang trên lối lên xuống giữa các tầng của công trình bị tháo mất một đoạn gỗ.

Mái che phía trước hiên nhà và bảng hiệu cơ quan cũng bị phá nát.

Một số phòng chức năng ở tầng 1 và sân trước tòa nhà trở thành nơi tập kết rác thải, sặc mùi xú uế. Thậm chí, bức tranh do một tỉnh ở phía Nam tặng cho đơn vị từng sở hữu trụ sở này cũng bị "bỏ quên", nằm lẫn lộn cùng cỏ dại và rác.

Hiện nay, do không được bảo vệ, tòa nhà trở thành nơi nghỉ tạm buổi trưa của một số lao động phổ thông làm việc tại các công trình gần đó. Đặc biệt, bên trong một số phòng của tòa nhà còn xuất hiện cả bơm kim tiêm.

Nằm trong Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, cách tòa nhà nói trên gần 500m còn có trụ sở của Trường Tiểu học số 2 An Đông, phường An Đông cũ (nay là phường An Cựu) cũng bị bỏ hoang lâu năm, cây cối mọc um tùm.

Theo người dân sống trong khu vực, ngôi trường này được xây dựng từ năm 2000, do Hội Shibanokai (Nhật Bản) và UBND thành phố Huế cũ, đồng tài trợ kinh phí. Tuy nhiên, trường học này đã đóng cửa hơn 10 năm trước.

Nhiều năm qua, người dân sống cạnh ngôi trường bị bỏ hoang này không khỏi lo sợ khi các đối tượng nghiện hút hay lén về đây để tụ tập.

Vị trí trụ sở đã được bàn giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế (Ảnh: Google maps).