Hệ tiện ích nâng tầm thành phong cách sống wellness tại Jade Square

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, việc kiến tạo những giá trị sống bền vững không còn là lựa chọn, mà là tiêu chuẩn mới của một không gian sống chất lượng. Với đa số cư dân hiện đại, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để tận hưởng cuộc sống, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sức khỏe thân - tâm mỗi ngày.

Nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nền tảng để kiến tạo giá trị sống bền vững mỗi ngày (Ảnh: CĐT).

Nếu như trước đây, sự hiện đại và tiện nghi là thước đo cho không gian sống đẳng cấp, thì nay chuẩn mực ấy được nâng tầm với Wellness Living - phong cách sống chú trọng sức khỏe toàn diện. Mọi yếu tố từ kiến trúc đến tiện ích đều được tối ưu để nuôi dưỡng thể chất và tinh thần, giúp cư dân có lối sống cân bằng trước nhịp sống nhanh và áp lực, nhất là ở thành thị.

Theo Global Wellness Institute (Viện Sức khỏe Toàn cầu - GWI), người mua nhà sẵn sàng trả cao hơn 10-25% cho các căn hộ đạt tiêu chuẩn wellness nhờ thiết kế ưu tiên ánh sáng, thông gió, mảng xanh và vật liệu thân thiện với môi trường. Những không gian sống này được chứng minh giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Theo đuổi triết lý Wellness Living, dự án bất động sản cao cấp Jade Square tọa lạc tại Tây Hồ Tây không chỉ mang đến không gian sống sang trọng mà còn kiến tạo môi trường sống cân bằng và giàu năng lượng tích cực. Mỗi mét vuông tại Jade Square được thiết kế tối ưu như giải pháp sống khỏe toàn diện, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Hệ tiện ích mang phong cách Wellness Living

Tại Jade Square, việc rèn luyện và chăm sóc sức khỏe là trải nghiệm sống đầy hứng khởi. Hệ tiện ích của Jade Square được bố trí đa tầng không gian theo chiều thẳng đứng của tòa nhà. Sự đa tầng không gian từ tiện ích ngoài trời, tiện ích trong nhà đến tiện ích tầng mái, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, đảm bảo mỗi thành viên đều có thể tìm thấy không gian riêng cho mình để vận động, thư giãn hay tái tạo năng lượng.

Đón đầu xu hướng sống khỏe, Jade Square tập trung phát triển hệ tiện ích vận động - chăm sóc sức khỏe đa chức năng. Bể bơi nước nóng cao cấp, sân pickleball, sân bóng rổ, khu thể thao đa năng cùng khu vui chơi ngoài trời … tạo nên hệ sinh thái tiện ích đa dạng, giúp rèn luyện, thư giãn và kết nối cộng đồng, hình thành thói quen sống khỏe - năng động cho mỗi cá nhân.

Bể bơi nước nóng là tiện ích rèn luyện và chăm sóc sức khỏe được mong chờ tại Jade Square (Ảnh: CĐT).

Trong nhịp sống bận rộn, sức khỏe tinh thần trở thành nền tảng của hạnh phúc và sự cân bằng. Thấu hiểu điều đó, Jade Square tạo nên những không gian tĩnh tại như khu thiền - yoga, vườn dạo bộ và góc thư giãn trên tầng mái, giúp cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sự bình an mỗi ngày.

Không gian an tĩnh và nhiều năng lượng tại khu vườn thiền - yoga trên tầng mái Jade Square (Ảnh: CĐT).

Đài quan sát và kính viễn vọng trên tầng thượng mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Hồng và bầu trời đêm, đem đến trải nghiệm ngắm trăng sao hiếm có giữa phố phường tấp nập, giúp nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn.

Đài quan sát với kính viễn vọng bao quát toàn cảnh sông Hồng của Jade Square (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, quảng trường trung tâm với biểu tượng Ngọc Bích cùng phòng đa năng tạo nên không gian giao lưu gắn kết cộng đồng. Chuỗi tiện ích đa chức năng khác như: khu vui chơi trẻ em, khu thư giãn người cao tuổi, khu tập thể thao, vườn nướng BBQ tại tầng mái và khối đế thương mại sầm uất… đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ. Tất cả hòa quyện để tạo nên cuộc sống hiện đại, tiện nghi và vẹn tròn tại Jade Square.

Jade Square - nền tảng cho cuộc sống an lạc

Sở hữu Jade Square, khách hàng không chỉ lựa chọn tài sản căn hộ chung cư cao cấp với nhiều tiềm năng mà đang nắm giữ giải pháp sống khỏe toàn diện.

Jade Square chú trọng các tiện ích chăm sóc sức khỏe giúp thân tâm an lạc cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Dự án đem đến không gian sống tối ưu cho đa thế hệ. Nơi ông bà có không gian để dạo bộ, tập dưỡng sinh nhẹ nhàng, thư thái và đọc sách tĩnh tâm, ngồi thiền thả lỏng tâm trí. Nơi cha mẹ có nơi để rèn luyện thể chất, thư giãn sau giờ làm và tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng, xây dựng mối quan hệ chất lượng, nhất là thế hệ trẻ thơ, nơi có môi trường phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Tại Jade Square, cư dân không chỉ tận hưởng sự đẳng cấp và tiện nghi trong từng chi tiết thiết kế, mà còn được chăm sóc toàn diện từ sức khỏe thể chất đến đời sống tinh thần. Sức khỏe không còn là nhu cầu cá nhân đơn lẻ, mà trở thành nền tảng chung kiến tạo một cộng đồng sống an lạc, gắn kết và hạnh phúc.

Với hệ tiện ích được quy hoạch khoa học cùng sự chỉn chu trong từng mét vuông thiết kế, Jade Square là lựa chọn dành cho những ai theo đuổi phong cách sống khỏe mạnh, cân bằng và bền vững.