Bess Pisen Cube: Giải pháp năng lượng xanh giúp doanh nghiệp giảm rủi ro chi phí điện

Khác với các hệ pin dân dụng nhỏ lẻ, Bess công nghiệp - thương mại (C&I) được thiết kế như một phần của hạ tầng năng lượng. Kết hợp với điện mặt trời, điện gió, Bess cho phép lưu trữ điện sạch dư thừa và xả vào giờ cao điểm, giảm phụ thuộc nguồn hóa thạch và giảm phát thải CO₂.

Mỗi kWh xả ra không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ESG, truy xuất “dấu chân carbon”, CBAM và các tiêu chuẩn xanh ngày càng chặt chẽ.

Tủ Bess công nghiệp kết hợp hệ thống điện mặt trời (Ảnh: Pisen Việt Nam).

Pisen Cube: Giải pháp đồng bộ cho doanh nghiệp

Bess Pisen Cube được thiết kế riêng cho khối công nghiệp và thương mại, với cấu hình đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm. Trong đó, pin LFP thế hệ mới an toàn, tuổi thọ cao, phù hợp vận hành với cường độ lớn.

Hệ thống chuyển đổi công suất sử dụng tản nhiệt bằng chất lỏng, giúp tăng hiệu suất sạc - xả và độ ổn định.

Nền tảng quản lý năng lượng thông minh cho phép giám sát theo thời gian thực, tự động tối ưu chiến lược “Sạc giờ thấp điểm - Xả giờ cao điểm” dựa trên biểu đồ phụ tải và giá điện.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) bằng khí sạch, đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường. Thiết kế mô-đun, nhỏ gọn, rút ngắn thời gian triển khai, giảm rủi ro tích hợp và dễ dàng mở rộng.

Theo tính toán ứng dụng thực tế mà đơn vị sản xuất công bố, mỗi tủ Bess Pisen Cube có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện mỗi năm, tùy cấu trúc tải và cách vận hành.

Tủ Bess công nghiệp lắp đặt cho nhà máy sản xuất có thể tiết kiệm tiền điện lên đến 280-300 triệu đồng/năm (Ảnh: Pisen Việt Nam).

Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Bà Juvy Nguyen - Giám đốc Phát triển Pisen Việt Nam - cho biết, các chủ nhà máy thường hỏi hai câu: “Bao lâu hoàn vốn?” và “Giảm rủi ro thế nào?”. Với Pisen Cube, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí mỗi tháng, mà còn khóa rủi ro chi phí công suất đỉnh khi cơ chế giá hai thành phần được áp dụng mạnh mẽ hơn.

Điện mặt trời giúp giảm đáng kể tiền điện năng, nhưng thường không phủ kín tải đỉnh do hạn chế mái, thời tiết hoặc biểu đồ phụ tải. Kết hợp PV và BESS (Hệ thống điện năng lượng mặt trời cùng hệ lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại) cho phép tối ưu cả phần năng lượng lẫn công suất nhờ việc vừa giảm kWh, vừa hạ công suất cực đại, điều mà các hệ pin dân dụng, bán công nghiệp khó đạt được.

“Đầu tư các giải pháp Bess đồng bộ như Pisen Cube từ hôm nay không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn là quyết định chiến lược để kiểm soát tương lai năng lượng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và minh bạch”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.