Hiện trạng sông Tô Lịch trước ngày được "hồi sinh"

Sông Tô Lịch dài 14km, chảy qua địa bàn các phường như: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua dòng sông ô nhiễm nặng nề, ngày đêm bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân dọc hai bên bờ sông, gây mất mỹ quan của thành phố.

Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp nhằm hồi sinh sông Tô Lịch nhưng chưa đạt được kỳ vọng.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9. Ngay sau đó nhiệm vụ này được các cơ quan chức năng, chuyên môn của Hà Nội gấp rút triển khai, thực hiện.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày trung tuần tháng 8, tại điểm đầu sông Tô Lịch (nút giao đường Hoàng Quốc Việt - đường Bưởi) các công nhân đang khẩn trương lắp đặt đường ống dẫn nước cỡ lớn để bổ cập nước cho dòng sông này.

Được biết, các cơ quan liên quan sẽ bổ cập nước cho sông Tô Lịch trước ngày 2/9.

Sau một thời gian dài thi công, hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ ngã tư Bưởi - Cầu Giấy đến đầu đường Hoàng Quốc Việt đã cơ bản hoàn thiện.

Được biết sông Tô Lịch có 24 cửa xả lớn và 95 cửa xả nhỏ, các cửa xả này đang được bịt để thu gom nước thải đưa về nhà máy nước thải Yên Xá xử lý. Ảnh chụp chiều 6/8, tại một cửa xả cỡ lớn ở gần phố Quan Hoa giao với Nguyễn Khánh Toàn.

Nguồn nước thải từ khu dân cư đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch là một trong những nguyên nhân khiến nước của dòng sông này trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi.

Mặc dù chỉ còn hơn 20 ngày nữa để "hồi sinh" sông Tô Lịch nhưng bờ kè dọc hai bên bờ sông tại một số khu vực vẫn còn ngổn ngang.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu từ nay đến trước 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ.

Song theo ghi nhận của phóng viên đến nay vỉa hè cạnh sông Tô Lịch chạy dọc các tuyến phố như: Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Khang,... đang biến thành nơi để xe máy, một số đoạn cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan; nhiều đoạn lan can bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, thay thế.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện việc chỉnh trang bờ kè đoạn đi qua phố Nguyễn Khang.

"Hơn 10 năm qua người dân chúng tôi khổ sở vì mùi hôi thối bốc lên từ sông Tô Lịch, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, nước cạn. Chúng tôi chỉ mong sao dòng sông sớm được hồi sinh để chất lượng cuộc sống được tốt hơn", anh Trần Văn Toán (42 tuổi, sống tại ngõ 850 đường Láng) bày tỏ.

Hầu hết các hố ga chạy dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phục vụ cho việc thu gom nước thải đã được hoàn thiện.

Ông Lý Đình Luận (50 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết, các hố ga được thiết kế cao khoảng 2,5-3m, rộng 2,5m có tác dụng lọc rác khi nước thải chạy qua đường ống.

"Chúng tôi đang thi công cuốn chiếu, làm đến đâu sẽ hoàn thiện đến đó, các công nhân cố gắng hoàn thiện công trình trước 31/8", ông Luận nói.

Hiện một số cây cầu bắc qua sông Tô Lịch (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) đã được trồng nhiều cây hoa giấy ở hai bên lan can cầu nhằm thay đổi diện mạo của dòng sông này.

Một trong những hạng mục trọng điểm của việc "hồi sinh" sông Tô Lịch là xây dựng hệ thống đập dâng nhằm điều tiết dòng chảy và duy trì mực nước ổn định. Việc duy trì dòng chảy và lưu lượng nước ổn định góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm ô nhiễm và phục hồi môi trường sông.

Công trình được thiết kế gồm hai lớp đập liên hoàn kết hợp với điểm nhấn kiến trúc là đài quan sát nổi bật. Đài quan sát này được nâng đỡ bởi một trụ bê tông lớn đặt chính giữa lòng đập phục vụ việc theo dõi, giám sát dòng chảy và mực nước trên sông Tô Lịch (Ảnh: Thành Đông).

Dọc hai bên sông Tô Lịch, đặc biệt là đoạn chảy qua địa bàn phường Đống Đa dân cư sinh sống dày đặc nên hàng ngày một lượng nước thải khổng lồ đã đổ ra sông.

3 đập dâng giữ nước đặt tại các khu vực gần cầu Cót, cầu Dậu và cầu Quang (Ảnh: Google Maps).