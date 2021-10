Hàng nghìn người dân "rồng rắn" đổ về An Giang

Ghi nhận tại khu vực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trạm T2 Quốc lộ 91- cửa ngõ chính vào tỉnh An Giang, dòng người nối đuôi nhau chờ để được xem xét cho qua chốt kiểm soát về quê tránh dịch.

Phần lớn trong số đó là cả gia đình cùng chạy xe máy từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,… về quê; trên xe ngoài một ít đồ dùng cá nhân, còn lỉnh kỉnh chở theo cả vật nuôi cùng về quê tránh dịch.

Ghi nhận đến 14h chiều nay tại trạm T2 - cửa ngõ vào tỉnh An Giang vẫn có hàng nghìn người đổ về, chờ được qua chốt (Ảnh: Minh Anh).

Sau một đêm thức trắng chạy xe máy từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,… khi về tới địa phận tỉnh An Giang, đa số người dân đều rất mệt, đuối sức, chỉ mong muốn sớm được xem xét cho vào An Giang để cách ly sau đó được về với gia đình.

Anh Chau A., ngụ tại xã An Tức, huyện Tri Tôn chia sẻ, lên TPHCM làm phụ hồ, nhưng 3 tháng nay dịch bệnh không có việc làm, tiền ăn không có; cuộc sống quá khó khăn nên cả nhà đành liều về quê bằng xe máy; chạy xuyên đêm, về tới chốt kiểm soát dịch bệnh T2 lúc 9h sáng; giờ chỉ mong chính quyền cho vào rồi cách ly xong để được về nhà.

Những người dân đang bị ùn ứ tại trạm T2 - cửa ngõ vào An Giang gần như chạy xe máy xuyên đêm từ TP HCM hoặc Bình Dương về An Giang (Ảnh: Minh Anh).

Tại khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trạm T2, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa và nước uống miễn phí cho người dân, đảm bảo cho người dân không bị đói, khát trong thời gian chờ địa phương bố trí đủ khu vực tiếp nhận.

Lúc này người dân rất mệt; nhiều em nhỏ cũng bị mắc kẹt cứng trong dòng người về quê (Ảnh: Minh Anh).

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh An Giang, từ 1/10 đến trưa 2/10, An Giang đã tiếp nhận hơn 3.300 công dân di chuyển bằng xe máy tự phát về quê; Lực lượng chức năng An Giang đã hướng dẫn người dân vào các điểm tập trung tạm thời trên địa bàn phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới (thành phố Long Xuyên) để sàng lọc, phân loại từng đối tượng để bố trí cách ly hợp lý.

Một em nhỏ ngủ thiếp đi, trong khi cha mẹ mòn mỏi chờ "thông chốt" về nhà (Ảnh: Minh Anh).

Lực lượng chức năng cũng tổ chức test nhanh cho những công dân này, các trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đưa về địa phương bằng xe khách để thực hiện cách ly theo quy định.

Người dân chở hết đồ đạc về quê... (Ảnh: Minh Anh).

Tính đến 14h ngày 2/10, dòng người di chuyển bằng xe máy tự phát về quê tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trạm T2 vẫn không ngừng tăng lên. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với tỉnh An Giang trong công tác tiếp nhận, cách ly vì hiện các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải và không thể nhận thêm người.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phát bánh mì, sữa.... cho người dân ăn đỡ đói (Ảnh: Minh Anh).

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng, đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây tại các huyện cù lao Phú Tân, thị xã Tân Châu và huyện Chợ Mới; lũy kế từ ngày 15/4 đến nay, toàn tỉnh đã có 5.269 ca mắc Covid-19.

Người dân được lấy thông tin và test nhanh Covid-19, trước khi đưa vào các điểm cách ly (Ảnh: Minh Anh).

Với điều kiện nguồn nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống dịch trong tỉnh còn hạn chế, các khu cách ly tập trung, thu dung điều trị trong tỉnh hiện nay gần như quá tải, tỉ lệ bao phủ vắc xin/dân số trong tỉnh chỉ đạt 21% mũi 1 và 7.5% mũi 2.

Minh Anh - Nguyễn Hành