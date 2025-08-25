Dựng kịch bản mua bán gỗ để chiếm đoạt tiền

Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Hào (33 tuổi, ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình địa bàn và từ phản ánh của một số chủ xưởng gỗ, Công an xã Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh) xác định có đối tượng không rõ lai lịch, sử dụng điện thoại liên hệ với các chủ xưởng gỗ để môi giới mua bán gỗ keo trên các hội nhóm Facebook.

Cảnh sát làm việc với Hào (Ảnh: Bộ Công an).

Với thủ đoạn đưa ra giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, đối tượng yêu cầu chủ xưởng gỗ phải chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng để đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ.

Ngày 10/8, Công an xã Xuân Lương tiếp nhận tin báo của anh N.B.T., chủ xưởng gỗ bóc tại xã Xuân Lương, về việc bị chiếm đoạt hơn 51 triệu đồng bằng thủ đoạn nêu trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lương đã xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo là Nguyễn Hồng Hào.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai sử dụng tài khoản Facebook tham gia nhóm “Mua bán gỗ miền Bắc”.

Từ các số điện thoại được người bán và người mua đăng tải, Hào liên lạc, lừa người có nhu cầu bán gỗ chở gỗ đến địa điểm do Hào yêu cầu, đồng thời lừa người mua tin rằng số gỗ này là của Hào mang đến bán. Sau đó, Hào yêu cầu người mua chuyển tiền để chiếm đoạt.