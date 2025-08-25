VinFast Evo Grand - Xe điện cho nhu cầu cá nhân và dịch vụ

Lựa chọn mới cho dân văn phòng

“Tôi chọn Evo Grand vì đáp ứng được nhu cầu xanh, tiện lợi và chi phí hợp lý", chị Nguyễn Thu Hương (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Với dân văn phòng như chị Hương, chọn xe gì để vừa thời trang, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm, lại “chuẩn xanh” là câu hỏi lớn những ngày qua. Evo Grand ra đời trở thành đáp án cho tất cả các yêu cầu đó.

VinFast Evo Grand - Lựa chọn mới cho dân văn phòng (Ảnh: VinFast).

Không theo đuổi phong cách hầm hố, Evo Grand sở hữu thiết kế bo tròn, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét cá tính. Xe có tới 5 phiên bản màu sắc sành điệu, trong đó hai màu nổi bật là xanh oliu và vàng cát.

Với những ai phải mang theo nhiều đồ dùng mỗi ngày, từ túi xách, laptop, giày cao gót đến đồ ăn trưa, thì chiếc cốp 35 lít của Evo Grand chính là điểm cộng.

Bên cạnh đó, Evo Grand còn ghi điểm nhờ những trang bị hiện đại như bộ đèn full LED, màn hình đồng hồ kỹ thuật số LED… Xe được tích hợp 2 chế độ lái Eco và Sport để di chuyển linh hoạt tùy địa hình. Ngoài ra, người dùng có thêm tùy chọn các tính năng thông minh như hiển thị thông tin xe, pin, định vị GPS…

Evo Grand có giá 21 triệu đồng, trong khi phiên bản Evo Grand Lite chỉ 18 triệu đồng. Đây là mức giá dễ tiếp cận với nhiều người tiêu dùng.

Lựa chọn sáng giá cho tài xế dịch vụ

Không chỉ nhận được sự quan tâm của dân văn phòng, Evo Grand còn đang tạo nên sức hút trong cộng đồng tài xế dịch vụ - những người coi chiếc xe là công cụ kiếm tiền mỗi ngày.

VinFast đang áp dụng loạt chính sách hỗ trợ cho khách hàng (Ảnh: VinFast).

Anh Trần Đức Toàn (32 tuổi, shipper tại Hà Nội) là khách hàng quan tâm ngay tới Evo Grand khi VinFast công bố ra mắt.

“Chi phí sạc điện tính ra rẻ, lại không phải bảo dưỡng thường xuyên. Đi Evo Grand thì chỉ tầm vài nghìn đồng một lần sạc đầy, sạc ở trạm còn miễn phí luôn”, anh Toàn chia sẻ khi vừa xác nhận đặt cọc xe thành công.

Với bộ đôi pin 2,4kWh, Evo Grand có thể chinh phục quãng đường tới 262km chỉ với một lần sạc. Pin thứ hai được thiết kế tháo lắp linh hoạt, có thể sạc bất cứ đâu. Với người chạy dịch vụ liên tục, đây chính là giải pháp thích hợp để công việc không bị ngắt quãng.

Ngoài khả năng vận hành bền bỉ, Evo Grand còn mang đến sự tiện lợi tối đa. Yên xe dài và rộng, giúp việc chở khách hay chở hàng thoải mái hơn. Chiều cao yên 770mm và trọng lượng chỉ 92kg (110kg khi lắp 2 pin) giúp việc kiểm soát xe dễ dàng, nhất là khi xoay trở trong ngõ hẹp hoặc dừng đỗ nhiều lần trong ngày.

VinFast đang áp dụng loạt chính sách hỗ trợ cho khách hàng. Cụ thể, tài xế công nghệ mua xe thông qua GSM và đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM được tặng 10% giá xe; 90% còn lại có thể vay trả góp trong vòng tối đa 3 năm dưới sự bảo lãnh của GSM. Người dùng cá nhân cũng được ưu đãi 10%, chỉ cần chi trả trước 10% giá xe, còn lại 80% có thể vay trả góp trong vòng tối đa 3 năm. Khách hàng còn được tặng 100% lệ phí trước bạ khi mua xe tới 31/12/2025 và miễn phí sạc tới hết ngày 31/5/2027 tại các trạm sạc V-Green.

Nhờ loạt ưu đãi, Evo Grand trở thành lựa chọn xe điện dễ tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng. Từ nhân viên văn phòng tìm kiếm phương tiện tiện lợi, thời trang và tiết kiệm, đến tài xế dịch vụ cần một chiếc xe bền bỉ cho công việc, mẫu xe này là phương án tối ưu.