Cán bộ CSGT bị kẻ phê ma túy tông xe thẳng vào người

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại phường Phan Đình Phùng.

Theo Bộ Công an, trưa 23/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ tại quốc lộ 1B cũ, thuộc tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên động viên cán bộ CSGT bị thương (Ảnh: Bộ Công an).

Lúc 12h35, một nam thanh niên điều khiển xe máy thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đã không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy.

Thậm chí, đối tượng còn tăng ga, đâm thẳng vào người một cán bộ tổ công tác khiến chiến sĩ này bị thương ở chân trái. Đối tượng sau đó đã bị khống chế bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nghi phạm dương tính với heroin.

Ngày 24/8, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương trong vụ việc. Ông biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm của cấp dưới.