Hàng loạt xe sang chết máy, ngập sâu trong nước sau mưa lớn ở Hà Nội

Ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, tại Hà Nội có mưa lớn kéo dài từ chiều 25/8 đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu (Ảnh: Hải Long).

Một số tuyến đường, phố là điểm nóng khi "mưa to là ngập" như Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Miếu Đầm... không tránh khỏi tình trạng quen thuộc trước đây (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên phố Trần Thái Tông, thời điểm 7h sáng có gần 10 chiếc ô tô chết máy, nằm giữa dòng nước ngập sâu khoảng 0,5m (Ảnh: Tiến Tuấn).

Một xe sang C300 hiệu Mercedes chết máy, nằm trước khu vực cổng trụ sở UBND phường Cầu Giấy (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiếc xe khách 45 chỗ lao nhanh qua dòng nước ngập, tạo sóng lớn tạt mạnh làm dập dềnh chiếc ô tô 5 chỗ trên mặt nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại khu đô thị Geleximco (Hoài Đức, Hà Nội), hàng chục xe ô tô ngập trong "biển" nước (Ảnh: Thành Đông).

Đầu đường Phan Kế Bính giao với Liễu Giai (đoạn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) ngập nặng, nhiều ô tô chết máy không thể di chuyển (Ảnh: Quyết Thắng).

Loạt ô tô ngập nước trên đường Lương Thế Vinh (Ảnh: Anh Tuấn).

Đại lộ Thăng Long đoạn qua Tây Mỗ ngập nặng từ 0,7m đến 0,8m. Nhiều phương tiện chết máy nằm giữa dòng nước sâu (Ảnh: Hải Long).

Chiếc xe sang BMW chết máy tại đường gom đại lộ Thăng Long ngập tới sát mép cửa kính (Ảnh: Hải Long).

Xe cứu hộ giao thông làm việc tất bật trong sáng nay để "giải cứu" nhiều ô tô chết máy trong mưa ngập ở khắp Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).