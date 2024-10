Hà Nội: Cảnh sát dùng máy xúc, xuyên đêm dập lửa ở kho hàng rộng hơn 300m2

Khoảng 21h30 ngày 16/10, tại kho hàng nằm gần Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (địa bàn giáp ranh giữa phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa cùng các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Ba Đình, Công an quận Long Biên, Công an quận Hoàng Mai,... nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, chống cháy lan.

Cảnh sát PCCC&CNCH lên phương án, sử dụng các xe chuyên dụng để bơm nước vào khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 22h ngày 16/10, lực lượng chức năng đã huy động 2 máy xúc vào hiện trường để hỗ trợ công tác dập lửa, cũng như chống cháy lan.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Khu vực cháy là kho xưởng rộng khoảng 300m2, gồm xưởng kính, kho chứa giấy và mỹ phẩm.

Hàng trăm người xuyên đêm nỗ lực chữa cháy khu nhà xưởng ở Hà Nội

Dưới sức nóng của ngọn lửa, khu vực kho hàng xảy ra cháy bị sập hoàn toàn. Một số người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm mới cháy cột khói, lửa bốc cao hàng chục mét.

"Nhìn từ xa cũng có thể thấy được vụ hỏa hoạn, đây là kho chứa hàng nên có thể thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong", anh Đỗ Mạnh Dũng (33 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) nói.

Người dân, và các thành viên của đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa.

Đến 00h30 ngày 17/10, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút. Lúc này, lực lượng chức năng liên tục phun nước để làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo quan sát của phóng viên, kho hàng xảy ra cháy có một tầng, được lợp mái tôn, chia thành nhiều ô chứa với đủ loại hàng hóa từ vật liệu xây dựng đến thực phẩm.

Hầu hết đồ đạc trong kho hàng bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng.

Tại hiện trường có nhiều đồ dễ bén lửa nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Các thành viên của đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa.

Cảnh sát dùng máy bơm chuyên dụng để bơm nước vào khu vực hiện trường.

1h ngày 17/10, nhiều chủ hàng buồn bã khi chứng kiến hàng hóa của mình đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.