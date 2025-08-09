Con trai được cảnh sát giải cứu từ Campuchia, mẹ viết tâm thư cảm ơn

Ngày 8/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được thư cảm ơn của bà Triệu Thị T. (SN 1982, trú tại xã Minh Thanh) gửi tới lực lượng Công an tỉnh nói chung và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng vì đã tích cực hỗ trợ, giải cứu thành công con trai bà từ Campuchia trở về Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 10/2024, N.N.S. (SN 2007, con trai bà T.) đã bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia sau khi tin vào lời dụ dỗ của các đối tượng trên mạng xã hội.

Khi tới nơi, S. mới phát hiện mình bị bán vào một công ty do người Trung Quốc điều hành, bị ép tham gia hoạt động lừa đảo trên mạng.

Bà T. cùng con trai tới cơ quan công an để cảm ơn (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, trong thời gian bị giam giữ, S. thường xuyên bị đánh đập, chích điện, bỏ đói nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc không tuân lệnh. Nạn nhân cũng bị buộc gọi điện về yêu cầu gia đình nộp 400 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bị bán nội tạng hoặc sát hại.

Dù đã tìm nhiều cách cứu con nhưng do không biết thông tin địa điểm cụ thể tại Campuchia, bà T. hoàn toàn bất lực.

Tháng 2, bà Triệu Thị T. đã tìm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang để trình báo và cầu cứu sự giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Ngoại vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, kết nối với cơ quan chức năng sở tại để xác định vị trí và giải cứu nạn nhân S.

Ngày 20/3, N.N.S. được giải cứu và trở về với gia đình an toàn. Sau thời gian được điều trị và hỗ trợ ổn định tâm lý, hiện sức khỏe và tinh thần của S. đã dần hồi phục.

Trong thư, bà Triệu Thị T. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã không quản ngại khó khăn, tận tâm giúp đỡ đưa con trai bà về đoàn tụ sau nhiều tháng bị đe dọa và giam giữ bất hợp pháp nơi đất khách.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là một trong những hoạt động thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo hộ công dân và đấu tranh với tội phạm mua bán người. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ tin theo các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”.