Con đi xe máy gây tai nạn chết người, bố bị khởi tố

Sáng 9/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (18 tuổi, trú tại xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi, bố đẻ của Hiếu) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, tối 9/7, Hiếu mượn xe máy Honda Wave α (chưa gắn biển số) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý.

Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đỗ Thành Chung và Nguyễn Quang Huy (cùng 18 tuổi) đi chơi ở xã Lập Thạch. Lúc đó, Chung điều khiển xe máy chở Huy, còn Hiếu điều khiển xe của bố đi một mình.

Trên đường về, Hiếu chở Huy điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông T.V.T. (người địa phương) đi xe đạp cùng chiều, khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Hiếu và Huy ngã xuống đường, bị xe máy do anh Nguyễn Duy Hoàng Anh điều khiển đi ngược chiều đâm trúng. Huy tử vong, còn Hiếu và anh Hoàng Anh bị thương nhẹ.

Công an xác định Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn - là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật nhưng ông Nguyễn Văn Mạnh vẫn giao xe máy, cho mượn đi chơi. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người, nên ông Mạnh bị công an khởi tố hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định vụ án là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.