CSGT kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên đường

Khoảng 6h40 ngày 9/8, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm) phát hiện một nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè vác theo một bao tải màu xanh, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng trộm cắp cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy sự bất thường, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên trên dừng lại để kiểm tra. Qua đấu tranh tại chỗ, người này khai tên là H.V.V. (SN 2008, trú tại Hà Nội) và thừa nhận vừa trộm cắp một số tài sản từ công trình xây dựng gần đó, đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 3 máy cưa và 2 máy khoan còn mới. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản sự việc và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý.