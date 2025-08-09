TPHCM gỡ vướng cho loạt dự án lớn

Sáng 9/8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về kết quả kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8.

Lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết, trong tháng 7, thành phố đã triển khai Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế.

Trong tháng 7, TPHCM đã khẩn trương chỉ đạo các nội dung liên quan về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TPHCM đã triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, bất cập trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: H.Q.).

Nhiều quyết định quan trọng đã được ban hành như: các quyết định tiếp nhận và đổi tên đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi cơ quan quản lý, tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ tại các đơn vị mới…

Ngoài ra, thành phố đã chỉ đạo việc chuyển giao, quản lý các nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công; công tác quản lý hồ sơ, tài liệu cũng như bố trí, sử dụng các trụ sở sau sắp xếp.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, trong tháng 8, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; trọng tâm là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng…

TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành đôn đốc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công, xử lý các trường hợp chậm trễ giải ngân vì lý do chủ quan.

Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án phải phối hợp cùng với nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án, cũng như tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến các sở, ngành để kịp thời giải quyết các khó khăn, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị kiện toàn tổ chức liên ngành liên quan đến dự án, công trình… trọng điểm trên địa bàn sau sắp xếp.