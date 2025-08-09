Kho phế liệu chìm trong biển lửa cạnh bãi xe ở TPHCM

Ngày 9/8, Công an phường An Phú, TPHCM, đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khi người dân đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Dậy kiểm tra, họ phát hiện kho phế liệu đang chìm trong biển lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh cắt từ clip).

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TPHCM đã điều động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến một phần nhà xưởng bị thiêu rụi và đổ sập, một chiếc xe tải bị ảnh hưởng nặng nề.

Khu vực xảy ra cháy nằm cạnh một bãi đậu xe. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều xe đang ở trong bãi, được lực lượng chức năng có mặt kịp thời triển khai dập lửa nên giảm thiệt hại đáng kể.