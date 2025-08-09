Hơn 700.000 hồ sơ tồn đọng, CSGT tổ chức thi sát hạch bằng lái cả ban đêm

Từ ngày 19/4 đến 30/7, lực lượng CSGT trên cả nước đã tổ chức 2.001 kỳ sát hạch lái xe, với tổng cộng gần 713.200 hồ sơ học viên dự thi. Theo Cục CSGT (C08, Bộ Công an), tỷ lệ thí sinh đạt kết quả đạt 69,7%.

Thống kê của C08 cho thấy, trong hơn 3 tháng qua, công an các địa phương đã chủ động triển khai sát hạch trên quy mô rộng, trong đó 10 địa phương tổ chức nhiều kỳ thi và xử lý số lượng hồ sơ lớn nhất bao gồm: TPHCM với 298 kỳ thi, tiếp nhận hơn 111.000 hồ sơ; Cần Thơ với 126 kỳ thi, xử lý gần 45.600 hồ sơ...

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ sát hạch lái xe tồn đọng, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM phối hợp với các trung tâm tổ chức thi sát hạch từ thứ hai đến chủ nhật, xử lý từ sáng đến nửa đêm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước khối lượng công việc "khổng lồ" này, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác sát hạch.

Sáng 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục C08) - cho biết, CSGT đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi một cách khoa học, thực hiện sát hạch liên tục, chia theo nhiều ca trong ngày để giải quyết lượng hồ sơ tồn đọng.

Đại tá Nhật cho biết, trong giai đoạn trước chuyển giao khoảng 1-2 tháng, một số Sở Giao thông vận tải (cũ) đã tạm dừng tổ chức sát hạch để phục vụ việc bàn giao, dẫn đến việc tồn đọng số lượng lớn hồ sơ.

Ngoài ra, sau khi chuyển giao, lực lượng CSGT còn tổ chức các công tác tài chính, đấu thầu sân sát hạch để đảm bảo đúng quy định, dẫn tới thời gian tổ chức sát hạch bị chậm lại, từ đó cũng dẫn tới việc tồn đọng hồ sơ.

Để xử lý hiệu quả hơn 700.000 hồ sơ sau chuyển giao, lực lượng CSGT đã áp dụng nhiều giải pháp đồng thời như: tăng số lượng kỳ thi, tổ chức sát hạch ngoài giờ hành chính, thậm chí vào buổi tối; đồng thời sắp xếp lại hệ thống trung tâm sát hạch phù hợp với địa giới hành chính mới sau các đợt sáp nhập.

C08 cho biết, số lượng kỳ thi đã được tăng dần theo từng tháng, giúp giảm áp lực và từng bước giải quyết lượng hồ sơ còn lại.