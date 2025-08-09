Vụ thuyền không người lái trôi vào bờ: Tìm thấy thi thể ông lão 72 tuổi

Ngày 9/8, lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) xác nhận, đã tìm thấy thi thể của ông P.Đ.H. (SN 1953, trú phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng), người mất tích trên biển vào ngày 7/8.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vũng An Hòa, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng khoảng một hải lý.

Lực lượng biên phòng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Biên phòng).

Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Trước đó chiều 7/8, người dân tại thôn Long Thạnh, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ nhưng không có người điều khiển.

Thời điểm phát hiện trên thuyền có ít hải sản, tư trang cá nhân và điện thoại lưu thông tin ông P.Đ.H..

Nghi vấn nạn nhân đã gặp nạn trên biển, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và người nhà của ông P.Đ.H. để tìm kiếm. Việc tìm kiếm nạn nhân được tiến hành từ tối 7/8, đến nay mới có kết quả.