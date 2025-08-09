Thi công tường chắn chống sạt lở, một người bị vùi lấp tử vong

Ngày 9/8, thông tin từ UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong. Nạn nhân là ông N.V.Q. (SN 1968, trú tại xã Vạn Tường).

Khu vực nạn nhân bị vùi lấp (Ảnh cắt từ clip).

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h15 ngày 9/8. Lúc này, ông Q. cùng nhiều người khác đang thi công tường chắn chống sạt lở thuộc dự án đường trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường. Tường đất cao khoảng 3m sạt lở khiến ông Q. bị vùi lấp.

Công nhân, lực lượng dân quân tự vệ làm việc gần đó chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, ông Q. bị một khối lượng đất lớn vùi lấp, phải mất gần 5 phút lực lượng dân quân tự vệ mới đưa được ông ra ngoài.

Do bị vùi lấp lâu nên ông Q. đã tử vong.