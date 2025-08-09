Xe 16 chỗ cháy ngùn ngụt trước công viên ở TPHCM

Đến hơn 12h30 ngày 9/8, cơ quan chức năng đang xử lý sự cố ô tô 16 chỗ bốc cháy trên đường ở phường Cầu Kiệu.

Trước đó, hơn 11h, người dân di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ đường Hoàng Văn Thụ qua đường Lê Quang Định, khi đến trước Công viên Văn hóa Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu) họ phát hiện ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội.

Ô tô 16 chỗ bốc cháy trên đường Phan Đăng Lưu (Ảnh: Lam Giang).

Thời điểm trên, một số người dân tìm cách chữa cháy, nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Theo nhân chứng, ô tô 16 chỗ xảy ra va chạm với phương tiện khác rồi mới bốc cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.