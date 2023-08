Giới trẻ thích thú mặc áo ngũ thân, tham quan bảo tàng nghìn tỷ tại Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những công trình lớn được xây dựng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khánh thành từ năm 2010. Đây là nơi lưu giữ rất nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thiết kế hình kim tự tháp ngược đẹp mắt và độc đáo của bảo tàng Hà Nội từng được tạp chí Business đánh giá là một trong những bảo tàng có kiến trúc đẹp trên thế giới.

Phía bên trong, lối đi với kiến trúc thang dốc dạng xoắn ốc nổi bật, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng được người tham quan ví von như "con đường ánh sáng" khi đặt chân tới đây tham quan.

Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật với nhiều chất liệu khác nhau, là minh chứng lịch sử suốt hàng nghìn năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo lãnh đạo bảo tàng Hà Nội chia sẻ, lượng khách đến với bảo tàng từ sau dịch Covid-19 là đông hơn rất nhiều so với trước đó, trung bình ngày thường sẽ có khoảng 700 - 800 khách, thời điểm cuối tuần hoặc những lúc có sự kiện lượng khách có thể lên tới 4.000 - 6.000 người/ngày.

Hai chị em Hà My (Hà Tĩnh) trong chuyến du lịch tới Thủ đô Hà Nội đã ghé thăm bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu My đặt chân tới đây, cảm nhận ban đầu tỏ ra ấn tượng và thích thú trước không gian bên trong bảo tàng. Đi qua từng khu, My dần hiểu thêm về ý nghĩa các bức tranh, hiện vật được trưng bày.

Khu vực trưng bày những hiện vật, tái hiện lại Hà Nội năm 1972 với hình ảnh hoang tàn mà máy bay B52 của Mỹ ném bom miền Bắc.

Phạm Trường Huy, tân sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tranh thủ thời gian nghỉ cùng bạn đến bảo tàng Hà Nội để tham quan. Huy cho biết, em cảm thấy choáng ngợp ngay từ bên ngoài với kiến trúc kim tự tháp ngược. Bước vào bên trong, em dần cảm nhận rõ được bối cảnh của cuộc chiến đấu chống Mỹ của ông cha thông qua các hiện vật được trưng bày.

Trích đoạn "Lượm" của nhà văn Tố Hữu được tái lại tại bằng nét phấn trên tấm bảng đen đặt tại khu trưng bày bảo tàng. Đây cũng là đoạn thơ để lại ký ức với nhiều thế hệ học sinh.

Bài thơ khắc họa hình ảnh chú bé Lượm hồn nhiên, vui tươi, yêu đời, hăng hái, dũng cảm tham gia kháng chiến. Lượm đã hy sinh nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương, đất nước.

Diệu Vy (áo xanh bên phải) cùng nhóm bạn là những học sinh của trường THPT Cầu Giấy lựa chọn trang phục áo dài đến với bảo tàng Hà Nội để quay tiết mục múa, hoàn thành bài tập trong trường.

Vy chia sẻ, không gian văn hóa, truyền thống tại bảo tàng rất phù hợp với nội dung múa mà nhóm em biểu diễn nên đã quyết định tới bảo tàng Hà Nội để hoàn thành bài tập, sau đó cả nhóm sẽ đi một vòng để tham quan, hiểu hơn về những hiện vật được trưng bày tại đây.

Một góc riêng tái hiện lại văn hóa và cuộc sống của người Hà Nội xưa với rất nhiều hiện vật. Đáng chú ý, những hiện vật liên quan tới không gian sinh hoạt của các gia đình khá giả Hà Nội cách đây hơn 100 năm cũng được trưng bày.

Để kết nối, thu hút khách tham quan đến với bảo tàng, ngoài việc tổ chức các chuyên đề trưng bày theo cách thông thường, bảo tàng Hà Nội thường xuyên tổ chức các buổi trò chuyện ngay tại chuyên đề và có các hoạt động để du khách trải nghiệm trực tiếp, được sống trong không gian văn hóa, truyền thống xưa.

Bích Loan trải nghiệm không gian cổ kính với trang phục áo ngũ thân tại khu triển lãm "Nét xưa". Điều này khiến em cảm thấy gần gũi và yêu văn hóa truyền thống hơn.

Một khu vực cũng được đông đảo các bạn trẻ ghé tới tại bảo tàng là khu trưng bày thiên nhiên với đa dạng tiêu bản các loài động vật hoang dã, kết hợp cùng âm thanh và không gian rừng xanh tạo cảm giác chân thật.

Kiến trúc bên ngoài bảo tàng Hà Nội cùng không gian xanh mát là điểm thu hút đông đảo giới trẻ tới tham quan và chụp ảnh, check-in.