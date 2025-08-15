Phường Bà Rịa phát triển thương mại, tận dụng lợi thế cao tốc

Ngày 15/8, Đảng bộ phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng quyên góp, ủng hộ các địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của lũ lụt trong thời gian qua.

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ phường Bà Rịa quyên góp ủng hộ các địa phương gặp thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong thời gian qua (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt quyết tâm thực hiện 38 mục tiêu, trong đó đáng chú ý là: tổng thu ngân sách Nhà nước được giao hàng năm đạt trên 110% dự toán, thu ngân sách bình quân tăng 11%/năm; đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 16; thu nhập bình quân đầu người đạt 334 triệu đồng/năm, tăng 76% so với năm 2025; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, tham mưu và cân nhắc bổ sung vào Nghị quyết.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội phường Bà Rịa (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Thông nhấn mạnh, phường Bà Rịa cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát triển đảng viên mới. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo để xử lý công việc hiệu quả.

Phường cũng cần chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công để quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, đồng thời đề xuất TPHCM phương án khai thác hiệu quả nhằm tăng nguồn thu, gắn với triển khai hoặc kiến nghị đầu tư các công trình, dự án mới, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Ngoài ra, cần khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường kết nối cao tốc đi qua địa bàn.

Ông Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Đảng ủy phường Bà Rịa (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, phường Bà Rịa cần tập trung thu hút, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ số; huy động nguồn lực đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ven sông Dinh. Đặc biệt, cần tận dụng tối đa lợi thế của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp đưa vào khai thác, đồng thời ưu tiên cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trọng điểm, trung tâm phường.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ định ông Trần Tuấn Lĩnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa. Ông Lĩnh từng là Bí thư Thành ủy Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hưng và Long Toàn, với diện tích tự nhiên 15,6km2 và dân số hơn 56.000 người.